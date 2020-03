Plácido Domingo, el tenor español, dio positivo en coronavirus

El tenor español, Plácido Domingo anunció a través de su página oficial de Facebook que fue diagnosticado con coronavirus, por lo que tanto él como sus familiares permanecerán aislados por el tiempo que se considere pertinente.“Siento que es mi deber moral anunciarles que he dado positivo en COVID19, el coronavirus. Mi familia y yo estamos en autoaislamiento durante el tiempo que considere médicamente necesario. Hasta ahora todos tenemos buena salud, pero yo he tenido fiebre y tos, síntomas por los que decidimos realizarnos la prueba y el resultado fue positivo”, dijo en su comunicado.Asimismo, el cantante pidió a sus seguidores ser extremadamente cuidadosos, seguir las normas básicas, como lavarse las manos frecuentemente, mantenerse alejado de los demás y hacer todo lo que sea posible para detener la expansión del virus.Por último, suplicó que quienes tengan la posibilidad se queden en casa. “Juntos podemos combatir este virus y detener la actual crisis mundial para que pronto regresemos a nuestra vida diaria normal. Por favor, sigan las regulaciones de sus gobiernos locales para estar a salvo y protegidos, no sólo ustedes mismos, sino también toda su comunidad", concluyó.