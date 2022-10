Plaga amenaza siembra de cítricos en norte de Veracruz

La debacle de la citricultura se veía venir desde hace 20 años, cuando en la zona norte de Veracruz comenzó a percibirse la llegada del HLB (Huanglongbing), la nociva plaga que amenaza con causar pérdidas totales en huertos de la región, advirtió el ingeniero agrónomo y productor, Sergio Ruiz Valencia.“A 20 años de haber iniciado en esta región la lucha fitosanitaria, no se le había dado en esta región el enfoque adecuado. Hay una cultura en el campo que hace que muchos programas no pasen, pero hoy en la actualidad el HLB es un gran problema que va a detonar y, por su naturaleza, va a controlar la siembra de los cítricos”, señaló.Agregó que, en Estados Unidos, primer líder productor de cítricos y con tecnología de punta, no ha logrado contrarrestar la enfermedad, que “ya causó enormes pérdidas el año pasado de cientos de miles de toneladas y muertes de miles de huertas. Entonces ¿que nos espera a nosotros?”, cuestionó ante los nulos resultados de las campañas fitosanitarias.Asimismo, admitió que, como delegado de Sanidad Vegetal, incluso siente pena, pues no hay una estrategia efectiva ni coordinación con los productores.“Como delegado de Sanidad Vegetal, otro cargo que da pena, para mí no hubo comunicación o no hay comunicación, no hay recursos o no se exigen. La mera verdad es triste esto, principalmente yo, como técnico agropecuario”, enfatizó.Ruiz Valencia apuntó que contaba con un plan de trabajo para poder, cuando menos, “hacer un bloque y decir: vamos a invertir tantos millones de pesos contra la plaga, pero no sé qué pasó. Es preocupante, el HLB ya está en todo Tihuatlán y no hay acciones. Necesitamos aplicarnos porque esto es muy grave”, recalcó.