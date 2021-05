Plaga de “mayates” inquieta a habitantes de comunidad de Alto Lucero

Como si de una plaga apocalíptica se tratara, la apacible vida de los habitantes de la comunidad La Loma, cercana a Madroño, municipio de Alto Lucero, se ha visto afectada por la llegada de miles de mayates o “escarabajos de lluvia”, unos pequeños insectos color café que si bien son inofensivos, en grandes cantidades pueden afectar cultivos y la tranquilidad de la vida de las personas.



La señora Sidronia Sangabriel Alvarado dice que lleva 15 días sacando lonas y lonas de estos animales. “Tengo 15 días con este problema. Al principio, cuando mi hermana me habló, le dije que era normal, porque estos animalitos anuncian las lluvias pero no. Esto es una plaga, una ‘vastosidad’, que ya no puede uno. Ya los tengo en la mente, se meten en la casa. Les echamos agua hervida para que se mueran. He sacado 12 lonas de animales muertos”, aseguró.



Para acabar con los animales, que salen incluso de la tierra, don Agustín Sangabriel García, padre de Sidronia, fumigó con “Foley”, un insecticida agrícola que se utiliza para proteger los cultivos de chile, jitomate, maíz o sorgo de diversas plagas.



“A mi papá se le acabó el insecticida y no logramos acabar con los animales que por las noches se pegan a las lámparas de luz como si fueran un panal de moscas; ahí caen atarantados pero siguen vivos”.



Con 76 años cumplidos, don Agustín Sangabriel dice que nunca había visto tantos mayates o escarabajos en La Loma de Madroño, en el municipio de Alto Lucero. Sidronia pide ayuda a las autoridades municipales o estatales de Protección Civil para que le ayuden a terminar con esta plaga que le ha quitado la tranquilidad en su casa.



Según un artículo publicado por Margarita M. López García y Cuauhtémoc Deloya, del Instituto de Ecología AC (INECOL), existen unas 32 mil especies de escarabajos “y como muchos otros insectos, estos han recibido una mala percepción por parte de la comunidad en general y rara vez se encuentran dentro de los animales favoritos de las personas”.



El texto refiere que “no se ha encontrado ninguna especie de escarabajo que sea nociva para nuestra salud o que transmita alguna enfermedad. Por el contrario, existe una gran cantidad de procesos ecológicos en los que estos insectos participan y que los hacen valiosos en los ecosistemas”.



Sin embargo, para la familia de Sidronia Sangabriel Alvarado, la gran cantidad de escarabajos en su propiedad ha representado ya una plaga que se han visto en la necesidad de combatir.