Plagas pegan en cultivos de región Atzacan

Debido al uso de agroquímicos, las plagas se han endurecido y hay tres que están afectando principalmente en la zona, como son la de la gallina ciega, el gusano de alambre y el gusano cogollero, informó el técnico social del programa Sembrando Vida en la Ruta 7, José Enrique Ortiz Villagómez.Indicó que esas plagas están afectando los cultivos en los municipios de Atzacan, Mariano Escobedo y La Perla, aunque no es una problemática exclusiva de la zona, pues hay al menos seis estados en el país que tienen problemas con plagas.Agregó que a través de métodos naturales es como se están combatiendo esas plagas, como son las trampas de luz y otros procesos tradicionales.Ortiz Villagómez destacó que el uso de agroquímicos ha provocado a lo largo de los años la resistencia de las plagas, por lo que cada vez es más difícil exterminarlas, de ahí que a través de este programa se les enseña a los campesinos que es necesario volver a los procesos naturales a través de un manejo agroecológico, es decir, el uso de los enemigos naturales de los insectos que causan las plagas.Explicó que las trampas de luz ayuda a matar a los insectos voladores adultos, entonces así ya no ponen huevecillos y al no ponerlos no hay larvas que se coman los cultivos.Otro método natural, explicó, son los hongos, que matan a las larvas en el suelo y durante los meses de noviembre, diciembre y enero, las plagas están controladas.