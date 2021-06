Planea OPLE comenzar el lunes los diez cómputos municipales atraídos

Tras dejar sin efectos la suspensión de los 13 cómputos municipales y el distrital de Misantla, decretada ayer viernes por no existir condiciones de seguridad, el Consejo General del Organismo Público Local Electoral (OPLE), determinó comenzar con los diez que atrajo este lunes; mientras que los cuatro cambiados de sede continuarán mañana domingo.



El consejero presidente, Alejandro Bonilla Bonilla, convocó a las representaciones de los partidos políticos a la reunión de trabajo previa a los conteos, que también será mañana domingo a las 5 de la tarde, en la que se revisará cómo está la situación de cada demarcación en relación con los paquetes electorales y las actas de escrutinio, que ya se encuentran resguardadas en Xalapa.



Además, indicó que comenzarán a las 9 de la mañana con Santiago Tuxtla, seguido de Coxquihui, Tlacolulan, Coahuitlán, Filomeno Mata, Tantoyuca, Zontecomatlán, Tamalín, El Higo y finalmente Jesús Carranza, el único con el que no cuentan con la paquetería en la capital.



Bonilla Bonilla pidió a las representaciones partidistas que a esa reunión de trabajo previa lleven las copias de las actas de escrutinio que les fueron entregadas en las casillas, para hacer los cotejos correspondientes y disponer lo conducente para el conteo de los sufragios a partir del lunes.



Adicionalmente manifestó, con relación a los que fueron cambiados de sede, que corresponderá a cada Consejo Municipal hacer la convocatoria a las representaciones partidistas y establecer la hora para reanudar los recuentos.



“Ellos estaban esperando que quitáramos la suspensión del plazo para poder reanudar y que hubiera las medidas de seguridad, entonces si en este momento ya tenemos la seguridad y ya quitamos la seguridad del plazo, ya se pueden programar ellos para el día de mañana (domingo), invitar a los representantes de los partidos y pueden iniciar sus cómputos”, puntualizó.



Comentó que los de Tlalixcoyan y Álamo se harán en la bodega de la calle Cirilo Celis Pastrana; mientras que los de Castillo de Teayo (del que no existen paquetes electorales porque fueron quemados) y Misantla distrital proseguirán en las oficinas de la calle Clavijero.



"Todos los que vamos a hacer nosotros (los atraídos por el Consejo General), los vamos a hacer aquí en el patio central (oficinas principales de la calle Juárez), ya está todo listo y acomodado para trabajar, tenemos una seguridad muy buena para poder trabajar", resaltó.