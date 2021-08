Planean evento para recordar a The Beatles y atraer turismo a Orizaba

Con el propósito de promocionar a Orizaba de manera turística y recordar a The Beatles, es que Ricardo Calderón, aficionado al grupo pretende efectuar un evento en este Pueblo Mágico; la fecha podría ser a finales de septiembre o inicio de octubre.



En entrevista apuntó que desde 1964 ha estado involucrado en eventos sobre este grupo musical, por ello es que pretende realizar un evento y tener buenos momentos con la gente que comparte esta afición.



"Sentimos que puede jalar mucha gente para que vengan a conocer Orizaba no solo personas de Veracruz sino de diferentes partes del país. Buscamos espacios para difundir nuestra afición y traer una exposición para mostrar elementos que tenemos de nuestra colección".



Dijo que lo que se pretende es montar una exposición que sea como una historia de The Beatles en objetos, y para las nuevas generaciones dijo, que no deja de ser interesante que se entere sobre este grupo de rock, el cual ha tenido aceptación en México.



Dijo que se espera de aprobarse este proyecto, la exposición dure tres semanas, durante una semana eventos gratuitos. Hasta ahora la fecha todavía no se define por las autoridades municipales, pero probablemente pudiera ser finales de septiembre y principios de octubre.



Y el concierto que se realizaría en la ciudad, estaría a cargo del grupo Morsa, mismo que es mexicano y tiene más de 30 años de trayectoria.