Planta de tratamiento de Grupo MAS tenía 4 años sin funcionar: Diputado

La clausura de una planta de tratamiento del Grupo Metropolitano de Agua y Saneamiento (MAS) —concesionaria del servicio de agua potable en Veracruz Puerto y Medellín de Bravo—, es resultado de la auditoría ordenada por el Congreso del Estado al organismo, reveló el diputado local Fernando Arteaga Aponte.Al afirmar que dicha plante tenía 4 años sin funcionar, aseveró que en esta Legislatura sí está actuando y cuestionó la irresponsabilidad de exdiputados locales que en su momento ordenaron auditorías, pero no hicieron nada.“La clausura es para que sepa el pueblo de Veracruz que era una planta de tratamiento que no funcionaba desde hacía mucho y que está contaminando las aguas que van directamente al mar”, dijo.Recordó que en junio de este año, el pleno de diputados ordenó al Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), a la Secretaría de Salud (SS) y a la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA), hacer una auditoría al Grupo MAS.El ORFIS hizo una auditoría integral que incluyó un informe técnico, financiero, de legalidad y desempeño, a fin de determinar el cumplimiento de las obligaciones.La PMA inspeccionó la calidad del agua potable y el proceso de tratamiento, y la SS un estudio de riesgo biológico.La clausura de la planta de tratamiento la hizo la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA).Expuso que hay avances importantes, pues también el ORFIS ya hizo su trabajo, y ahora solo se está a la espera de que la Secretaría de Salud entregue sus resultados y se lleven a cabo las medidas pertinentes.Señaló que en el informe que ya entregó el ente fiscalizador se menciona que el grupo MÁS no presentó una sola prueba de lo que se le requirió.El legislador agregó que “no le tiembla la mano” para actuar, ya que está dando cabal enfrentamiento hacia el grupo y está actuando con cabal responsabilidad.Al cuestionarle que anteriores Legislaturas ordenaron auditorías al grupo MÁS y no se actuó, respondió:“Lo que hicieron anteriores Legislaturas es problema de ellos, qué irresponsables diputados que no actuaron por el beneficio de los habitantes del Puerto de Veracruz.Así también dijo que se actuará con responsabilidad y con apego a derecho porque no se violentará ninguna garantía individual de los extranjeros ni de los mexicanos.