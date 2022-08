Planta de tratamiento de Río Blanco requiere inversión de 3 millones de dólares

El Fideicomiso del Sistema de Aguas Residuales del Alto Río Blanco (FIRIOB) tendrá que invertir 3 millones de dólares junto con el Gobierno del Estado para mejorar la planta.Además. las autoridades estatales se han ofrecido para buscar una prórroga para que esta empresa cumpla con la NOM 001 /SEMARNAT/2021 que entra en vigor en abril del 2023.Al respecto, el empresario e integrante del FIRIOB, Javier Casillas Toledano, indicó que tienen reuniones de trabajo para saber cuánto aportará el Estado."Necesitamos cumplir la demanda química de oxigeno y es lo más complicado para nosotros porque requiere de mucha inversión y los costos de operación de la planta son muy altos".Agregó que se está dando cumplimiento a la calidad del agua que marcan la NOM- 001-SEMARNAT-2016, que es la vigente.Reconoció que aún y cuando no se han colocado sellos de parte de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente por malas operaciones, sí han tenido observaciones de parte de la dependencia estatal, las cuales están solventando."Estamos buscando solventarlas pero no habido clausura porque no son tan graves como para eso. La planta está operando bien, tiene una capacidad de 1 mil 250 litros por segundo, y ahora está tratando 700 litros por segundo".Enfatizó que con esta inversión millonaria en dólares mejoraría la calidad de la descarga del agua al alto Rio Blanco.Indicó que el Gobierno del Estado, ofreció su apoyo para conseguir una prórroga para dar cumplimiento a la Norma, porque los trabajos y requerimientos son altos para cumplirla."Definitivamente todos queremos una agua mejor, estamos concientes de eso pero sabiendo el Gobierno Estatal la problemática que se vive, para hacer los cambios técnicos y económicos en la planta del FIRIOB, nos ha ofrecido todo su apoyo".