Planta Nuclear de Laguna Verde nunca benefició a sus comunidades vecinas

Treinta años de riesgos de accidentes, de daño ambiental y de un nulo beneficio a comunidades acumula la Central Nuclear de Laguna Verde, ubicada en la localidad de Punta Limón, en Alto Lucero.



“En verdad, beneficios ninguno. Al contrario, (Laguna Verde) nos ha maltratado como ha querido. (…) De ayudarnos realmente no”, dice el agente municipal de El Viejón, en Actopan, Isaías Rodríguez Mendoza.



La congregación se localiza a menos de un kilómetro de la planta y por tal razón, El Viejón es de las localidades más afectadas con la operación a nivel industrial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).



Por ejemplo, Isaías advierte que vehículos de la CFE y de compañías contratadas o subcontratadas dañaron un camino aledaño a la comunidad, aunado al tráfico pesado proveniente de Palma Sola rumbo al puerto de Veracruz.



“Ahorita tenemos un camino que da como 300 o 400 metros por El Viejón viejo; en una ocasión le echaron una capa de pavimento porque ellos (la CFE) tienen un pozo de agua dulce y ellos ocupaban ese camino como vía de evacuación y en vez de arreglarlo, es un hoyerío tremendo”.



“Entonces han maltratado los carros de Laguna Verde y los carros de la carretera federal y no arreglan, entonces las personas tuvieron que tapar ese camino”.



Isaías explicó que la comunidad solicitó a Laguna Verde la reparación de dicha carretera, sin embargo, la CFE ha ignorado peticiones de las familias de El Viejón.



“Y aquí el pueblo lo tenemos abandonado, nomás echaron capita (de pavimento) en una calle y en otra calle que ellos la ocupan y es un charquerío tremendo”.



Además, el Agente Municipal advierte que a pesar de la contratación de empresas privadas al servicio de Laguna Verde, pobladores en las congregaciones carecen de empleo, salvo unos pocos “recomendados” por el personal de planta de la nucleoeléctrica.



“El que tiene empleo es recomendado por las personas que están de base, en obras a compañías que hacen trabajitos; que vaya uno a pedir trabajo nomás así, nadie te da trabajo sólo que vayas recomendado de las personas que están de base”.



Igual carencia padece la comunidad de Los Baños, Actopan, situada a seis kilómetros de Laguna Verde, en donde el agente municipal, Ascensión Sánchez, negó un “beneficio social” para las familias con la operación de la nucleoeléctrica.



“Así que diga uno que contamos con buenos apoyos, en infraestructura, como escuelas, no; hay algunos dos trabajos que son los más mal pagados porque los que trabajan son de compañías, como atraernos un beneficio social, la verdad para las comunidades, no”.



Dijo que ante la ampliación de la licencia de Laguna Verde por 30 años más, las comunidades prevén lo de siempre: devastación ambiental y opacidad de parte de la Comisión Federal de Electricidad.



“Nunca nos van a dar una información clara y precisa porque los asuntos son confidenciales, los que operan nunca van a dar una nota certera y precisa al público. Nosotros, los vecinos aledaños, vemos y sentimos; no creo que esa planta no genere ciertas energías para el ambiente pero nosotros no somos científicos, no tenemos un laboratorio, quienes lo manejan son ellos y quienes lo saben son ellos, a la población no nos da ningún tipo de información”.



Además, reprochó que el trato de los directivos de la nucleoeléctrica a las familias de Los Baños es de negligencia.



“La verdad es cansado llegar a la puerta y todavía como si fueras un desconocido, quizá si fueras un delincuente de alto grado te atendieran, tiene uno que estar allí por horas para que te autoricen la entrada, aun cuando saben dónde vives, quién eres, a veces eso hasta molesta y te impacienta estar dos horas, hasta mendigando”.



Tanto el agente de El Viejón como de Los Baños admiten que la operación de Laguna Verde representó una imposición del entonces Gobierno Federal a las familias y poco a poco se debilitó la resistencia contra el proyecto.



“Lo que pasa es que por lo poquito que yo sé es que se organizaron muy bien, hicieron muchas marchas, muchos plantones pero el Gobierno se impuso, los Gobiernos han sido autoritarios hasta la fecha y no han tomado en cuenta los derechos de los pueblos, todo lo pusieron a juicio propio y conveniencia propia nunca dieron oídos a los reclamos sociales contra la instalación de la planta por los riesgos, por el combustible de uranio” indicó Ascensión Sánchez.



Igual sentenció Isaías Rodríguez: “el Gobierno puede más que uno”.