Plantea AMLO a Kamala Harris integrar toda América en un sólo bloque comercial

El presidente Andrés Manuel López Obrador planteó a la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, crear la región económica más fuerte del mundo por medio de la integración comercial del continente americano.“Así como inició la Comunidad Europea que luego se convirtió en la Unión Económica Europea, el ideal tiene que ser eso, integrarnos como región”.En su encuentro con la Mandataria, en su oficina en el edificio Eisenhower de la Casa Blanca, el titular del Ejecutivo destacó que la región tiene ventajas excepcionales como la cercanía.“Ahora se esta padeciendo porque se incrementaron los fletes, el transporte marítimo, ¿por qué nosotros no producimos si tenemos cercanía entre nuestros países y sobre todo tenemos mercado, una gran demanda en America, con relación, o en comparación con otras regiones?”“Yo creo que la integración económica de América del Norte con respeto a la soberanía es una opción y como idea la integración del continente americano para ser la región mas fuerte económicamente de mundo”.El Presidente López Obrador dijo que -de manera respetuosa- le planteará al presidente Joe Biden que “celebremos el que haya enviado al Congreso la iniciativa para regularizar a migrantes y que ojalá y los legisladores de los dos partidos ayuden porque es justo”.No obstante, el Gobierno de Estados Unidos aún no envía al Congreso estadounidense su propuesta de reforma migratoria.“Nosotros pues vamos a estar observando el proceso de esa iniciativa del Presidente Biden que aplaudimos mucho”.El Presidente López Obrador señaló que es necesaria la inversión para que haya trabajo y bienestar en America Central y para que la gente no se vea en la necesitad de migrar.“Por eso la importancia de la cooperación económica, invertir en Centroamérica, como se va a ir logrando, tenemos información de que a partir de lo que hemos hablado ya hay un plan parte del gobierno de Estados Unidos para dar a Centroamérica, algo que celebramos mucho, también si se fortalece la integración económica en América del Norte, pues se va a necesitar ordenar el flujo migratorio y pueden haber también oportunidades de empleos, para crecer en América del Norte y producir en América del Norte lo que consumimos”.