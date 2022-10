Plantean alerta temprana de riesgo de derrumbes en el Pico de Orizaba

El riesgo de derrumbes en las laderas del volcán Pico de Orizaba está latente y con ello, la posibilidad de que estos alcancen a quienes gustan de ascender las montañas, precisó la doctora Katrin Sieron, investigadora del Centro de Ciencias de la Tierra (CCT) de la Universidad Veracruzana, especializada en vulcanología y peligro volcánico.Tras una plática impartida en temas relacionados a las montañas y cuidado de los ecosistemas, explicó que hay fenómenos que pasan en el volcán y que no son sólo una erupción, como el derrumbe ocurrido en abril del año 2020 en una ladera del Pico de Orizaba, visto por mucha gente.“Estamos monitoreando esta actividad y registrando sobre lo que se produce en las barrancas como flujos de lodo y escombros que se tardan varios minutos en llegar a las primeras poblaciones. Tendremos con ello la idea de hacer una alerta temprana. En eso estamos trabajando”, refirió.Comentó que la erosión es un proceso natural que se produce por los escurrimientos y el factor climatológico en el volcán. “Muy arriba se produce otro que es por las grandes diferencias de temperatura que se calienta y se enfría y nuevamente se calienta y se enfría y esto debilita la roca”, dijo.Otro de los factores que generan erosión en un volcán es que tiene fluidos y gases calientes que atraviesan por todas sus paredes por dentro de las rocas y esto genera derrumbes.Por ello, añadió, en mi opinión sí hay riesgo e incluso muchas veces son los alpinistas los que informan de estos derrumbes, como el ocurrido en abril de 2020, que afortunadamente no causó daño a los alpinistas.Al no haber forma de evitarlos, la especialista insistió en que es algo que seguirá ocurriendo, y sólo queda estar conscientes de cuándo ocurren los cambios de clima de frío a caliente que son detonantes y el saber dónde se producen para estar al pendiente y evitar riesgos.“Los alpinistas que suben a la montaña están conscientes del riesgo. Esto existe en cualquier pared o pendiente; hay muchos derrumbes en la zona de la montaña y quienes suben están conscientes de los riesgos igual y en las carreteras pasa”, señaló.