Plantean Fondo Educativo de Emergencia ante pandemia y deserción

Diputados en el Congreso del Estado buscan crear un Fondo Educativo de Emergencia a partir de las afectaciones que ocasionó la pandemia de COVID-19 y el aumento en número de deserciones escolares.El fondo, plantearon los diputados, podrá constituirse de donaciones y recursos estatales con el 0.4 por ciento del gasto programable.La diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Ruth Callejas Roldán, lamentó que el actual plan de regreso a clases del Gobierno federal, replicado por el Gobierno estatal, sólo centraliza” las medidas implementadas, pero no se hace énfasis en los déficits de equipamiento e infraestructura”.Por ello, en la tribuna del Recinto Oficial de Sesiones, la legisladora se refirió a los datos de la “Encuesta de Medición del Impacto COVID-19 en la Educación (ECOVID-ED) 2020”, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), que determinaron que durante la emergencia sanitaria 5.2 millones de personas tuvieron que interrumpir sus estudios en el país, de los cuales 2.9 millones de personas, entre 3 a 29 años, no se inscribieron al ciclo escolar 2020-2021.Añadió que 2.3 millones de estudiantes no se inscribieron por motivos relacionados por el COVID-19 ante falta de recursos económicos, pues generalmente se trata de alumnos que se vieron obligados a buscar trabajo para contribuir al ingreso familiar.La iniciativa plantea que el Fondo se constituya por los recursos provenientes del gasto programable y las donaciones o aportaciones de cualquier tipo provenientes de personas físicas o morales, “sin que éstas sean consideradas fideicomisarios o fideicomitentes sobre el patrimonio del fondo”.Añade que, conforme al Presupuesto de Egresos del Estado del ejercicio fiscal que corresponda, se destinen al Fondo el 0.4 por ciento del gasto programable, de ahí que plantea modificar una fracción VIII Bis al artículo 14, Sección Primera “Del Fondo Educativo de Emergencia” al Capítulo XVIII y los artículos 157 Bis y 157 Ter, todos de la Ley de Educación del Estado.Al ser turnadas para su estudio y, en su caso, dictaminación, a la Comisión Permanente de Educación y Cultura, la propuesta contó con la adhesión de los diputados Miguel David Hermida Copado (PAN), Ramón Díaz Ávila (PT) y José Luis Tehuintle Xocua (PT).