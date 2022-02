Plantean que en Centro de Convenciones de Xalapa se involucren municipios vecinos

El presidente del Consejo Empresarial Metropolitano de Xalapa, Octavio Jiménez Silva, pidió que en el proyecto del centro de convenciones de la Capital también se involucren los municipios de Emiliano Zapata y Coatepec, pues será una iniciativa que beneficiará a la región.“Aunque es –un proyecto– estatal, se necesita de la parte municipal y no nada más de Xalapa sino regionalmente, Emiliano Zapata, Coatepec porque finalmente es un beneficio para todos, hay que vender Xalapa regionalmente, sería un beneficio para todos y ojalá que se haga”, expuso en entrevista.Además, dijo que desde hace muchos años han pedido que se construya un espacio de este tipo, que permitirá la realización de conciertos, espectáculos artísticos, congresos y reuniones de diversos tipos.“Le quedan tres años al -Gobierno del- Estado y cuatro años al Municipal, es un tema efectivamente que llevamos muchos años solicitando. Yo creo que esta armonía y cordialidad que hay ahorita entre el Gobierno Municipal y Estatal se puede lograr”, auguró.Jiménez Silva indicó que debido a que en Xalapa no hay un centro de convenciones, las cámaras empresariales que hacen eventos nacionales la descartan, porque lo primero que preguntan es si hay un inmueble de esas características.“Y no, se van para Boca del Río, entonces la Confederación Patronal de la República Mexicana, (COPARMEX), Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) quisieran traerse aquí alguna convención nacional y no pueden, se limitan, por más que digan aquí hay turismo ecológico, aquí hay Pueblos Mágicos, no hay centro de convenciones”, lamentó.Por ello, expuso que el proyecto que adelantó el alcalde, Ricardo Ahued Bardahuil, estaría estudiando el Ejecutivo veracruzano para la Capital, es importante y afirmó que hay confianza en que se logre en la administración del edil morenista.Octavio Jiménez afirmó que ya tienen información de que el Gobierno del Estado está analizando esa posibilidad, por lo que están en busca de la mejor ubicación e infraestructura, así como los montos de la construcción y equipamiento.