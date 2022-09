Plantean que se aborden crímenes de odio desde las prácticas artísticas y la Academia

“Aún queda mucho por hacer en México, segundo país a nivel mundial en crímenes de odio por diversidad sexual y de género, después de Brasil. Es urgente insistir, abordar estos temas desde las prácticas artísticas desde la academia”.Fue lo que destacó Alonso Alarcón Múgica, candidato a Doctor en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México, después de presentar su ponencia: “¿Homosexual, Gay o Marica? El triángulo escaleno para pensar relaciones teóricas desiguales”, presentado en el X Encuentro de Estudios sobre Artes Escénicas de la Universidad Veracruzana, celebrado la semana anterior en esta Capital.“Creo que la insistencia de los últimos siete años, en los que he desarrollado mis investigaciones de maestría y doctorado sobre imágenes de homosexuales, gays y maricas en la danza, el cuestionamiento de la heterosexualidad obligatoria, históricamente hablando, y la urgencia de poner el cuerpo para el respeto a los cuerpos y las sexualidades, todo esto ha generado que algunas puertas se abran… y otras se cierren”.“En conclusión, todavía hay mucho por hacer en México. Desde la Academia debemos de insistir”. indicó antes de comentar que participará con Michele Ferrer, maestrante en Pedagogía de las Artes por la Universidad Veracruzana; en el 4to Encuentro De la Memoria Fragmentada, que inicia este día para concluir el próximo 1 de octubre. Cabe destacar que ambos artistas forman parte de la compañía Ángulo Alterno Danza, de Xalapa, Veracruz“Ya sabemos que la danza no puede encerrarse en definiciones estrechas. Por eso nos proponemos: presentar modelos danzarios-pedagógicos en sintonía con los tiempos que vivimos; Compartir técnicas de entrenamiento; reflexionar sobre los vínculos entre la danza y su contexto social; exponer el carácter inclusivo de la creación danzaria; subrayar la condición poética de la danza; así como el recalcar el poder transgresor de la danza, su capacidad para borrar fronteras.“Del 28 de septiembre al 1 de octubre de 2022, estaremos en La Habana, Cuba, para compartir dentro del 4to Encuentro de “La Memoria Fragmentada”, organizada por la Universidad de las Artes ISA, desde Cuba, trabaja con el objetivo de crear una comunidad danzológica, es decir, para tender puentes entre las personas que hacen, piensan, gestionan, aplauden, laboran a favor de la danza toda. Por esa razón convocan encuentro con el tema “investigación y creación en danza: Técnicas, estéticas, poéticas, recepciones”.“Estamos conscientes de que el impacto de la pandemia por la COVID-19 aún no cesa y ya aparecen otras amenazas para la existencia humana. Los conflictos armados comprometen la paz y destruyen el medio ambiente. Las desigualdades se multiplican. Las redes sociales dictan tendencias e imponen conductas. Sin embargo, como dijera el poeta Javier Contreras, todavía “la danza es alegría y desobediencia”. Por eso la cita en La Habana será propicia para registrar experiencias danzarias singulares”.En este encuentro participan investigadores, bailarines, maestros, gestores, coreógrafos, comunicadores, técnicos, historiadores, críticos, espectadores, al diálogo propositivo, crítico y afectivo, organizado por el Departamento de Danzología, la Facultad de Arte Danzario de la Universidad de las Artes ISA, y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas; con el auspicio del Ministerio de Cultura, el Centro de Documentación de las Artes Escénicas, y la Casa del Festival de Cine Latinoamericano.