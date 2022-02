Plantean regular a pepenadores de Xalapa en Limpia Pública

El regidor décimo y titular de la Comisión Edilicia de Limpia Pública del Ayuntamiento de Xalapa, Martín Victoriano Espinoza Roldán, dijo que está discutiendo con Carlos Ortega, responsable del área, el tema de las personas que pepenan la basura de la ciudad.Al ser cuestionado sobre un nuevo accidente de un trabajador externo que realizaba esta labor, quien perdió una mano al caer de la unidad y ésta le pasó encima del brazo, el edil afirmó que es un tema que debe atenderse porque está en juego la integridad física, la salud y la subsistencia de las personas."Son temas que nos interesan mucho que se atiendan porque está de por medio la integridad física de las personas, la salud de las personas y su propia subsistencia", comentó en entrevista.Espinoza Roldán reconoció que mucha gente que labora en esas condiciones lo hace con el propósito de llevar alimentos a sus familias y de poder sostenerse."Es un tema que se debe atender, en cuanto tengamos alguna definición se los comentaré, de entrada hay una preocupación por la salud (...) Es un tema que sin duda lo vamos a revisar (la regulación de la actividad de pepenar), no quisiera ahorita dar una afirmación pero es un tema que se tiene que revisar a profundidad", reafirmó.Ante las quejas de dos pepenadores que han sufrido accidentes en el último mes, quienes han señalado que no han sido apoyados por el Ayuntamiento al no ser personal sindicalizado o perteneciente a su nómina, el Regidor panista afirmó que sí se deben apoyar médicamente en su recuperación."Es un tema que se tiene que revisar a profundidad y de entrada se tiene que apoyar a las personas para que sean atendidas médicamente porque sea cual sea la situación, todo ser humano tiene derecho a la atención médica y en ese sentido, se tiene que atender", concluyó.