Plantearán a diputados que pequeños productores cañeros no paguen impuestos

El presidente de la agrupación Unidad Cañera Democrática del ingenio Central Motzorongo, Enrique Ramírez Figueroa, anunció que se buscará el apoyo de los diputados federales, del Presidente López Obrador y de la Secretaría de Hacienda, para que se dé marcha atrás a la comprobación fiscal de los pequeños productores, pues muchos de ellos no saben leer y escribir, “mucho menos hacer sus comprobaciones ante el SAT bajo una firma electrónica”.El dirigente no dudó que el presidente Andrés Manuel López Obrador, que conoce el sector cañero y de sus necesidades, se ponga el corazón en la mano, “creemos que no nos va a defraudar, (confiamos en que) revoque esta nueva reforma hacendaria, porque de continuar será un fuerte golpe a la economía de los productores de caña, que es la mayoría de cañeros del país los que tienen menos de 10 hectáreas”.Dijo que es lamentable ver que hay productores propietarios de media o una hectárea que apenas entregan entre 60 y 80 toneladas de caña de todo un año, “y lo peor es que no saben leer y escribir; y tener que tramitar una firma electrónica, consideró que esto no puede ser.Expresó que es una tristeza y una angustia que el Gobierno nos imponga esta nueva reforma, donde está exigiendo la firma electrónica, cuando el campesino está más preocupado por buscar el sustento para su familia.Expuso que buscará ante la Cámara de Diputados para que revoquen esta nueva reforma fiscal, ya que señaló que este sector productivo es la única rama productiva en el país que es autosuficiente.“Los cañeros producimos 4 millones 130 mil toneladas de azúcar para el mercado nacional y se cumple al mercado del TLC-T.MEC, por lo que es la única agroindustria que cumple y sustentan al país, por lo tanto, debe ser considerado por el Gobierno Federal”, sostuvo.Refirió que tan sólo en el caso del ingenio Central Motzorongo, son 4 mil 100 productores y muchos de ellos tienen media y una hectárea de cultivo de caña de azúcar y apenas les alcanza para pagar su Seguro Social.Detalló que en gobiernos anteriores tenían seguro social hasta agosto y desde hace dos años, con este nuevo Gobierno sólo tienen esta prestación social hasta julio, un mes menos, por lo que de presentarse una enfermedad difícil se han visto obligados incluso a vender lo poco que tienen y quedan en la total desgracia; “eso no puede ser”.Expuso que se conformará una comisión de parte de la Unidad Cañera Democrática para buscar el acercamiento con la Cámara de Diputados para exponerle el problema que viven los pequeños productores cañeros, luego que el subsidio que autorizaron de 296 millones 600 mil pesos ya se acabó, “es lamentable que esto pase con este Gobierno de la Cuarta Transformación”.