Playa y cubrebocas: turistas llegan a Coatzacoalcos a disfrutar del mar

Aunque las autoridades han exhortado a mantenerse en casa por la emergencia sanitaria por Coronavirus, gente de otros Estados llegó a Coatzacoalcos para disfrutar de las playas.



Aprovechando que las condiciones meteorológicas lo permitían, una familia de Aguascalientes llegó a la costa para bañarse, aunque después, en cuanto salieron del mar, se colocaron sus cubrebocas.



Su recorrido los ha llevado por otras ciudades de la entidad, como Orizaba y el Puerto de Veracruz, actualmente hicieron escala en Coatzacoalcos para posteriormente ir a Chiapas y finalmente a Campeche.



La señora María de Jesús expresó que aunque no pudo viajar la familia completa por compromisos laborales, los que sí están recorriendo el sureste del país lo hacen con las medidas pertinentes.



"Aprovechamos que ahorita no hay tanta gente, en mi ciudad tampoco ha sido fácil, estamos confinados por tiempos y después vuelve uno a las actividades con las medidas, ha sido un año muy difícil porque ha tenido que cambiar uno todos los hábitos, alejarse de la familia, tengo más hijos pero no pudieron venir por sus actividades y sólo vinimos nosotros, vamos a Chiapas", dijo.



Por su parte, Mauro Agustín Llamas Roldán sostuvo que en el viaje no han dejado de usar cubrebocas y gel, todo con la intención de ser responsables de sus actos y evitar contagios.



"Estamos disfrutando de la playa de Coatzacoalcos, estamos haciendo un recorrido turístico, llegamos anoche, hoy llegamos temprano a la playa porque no hay gente. Hay que cuidarnos, cuidar a los demás y se puede hacer algunas actividades aprovechando que no hay gente. Vamos a Tuxtla y después a Campeche. En Aguascalientes está complicado", finalizó.



Cabe mencionar que las autoridades municipales han hecho hincapié a los ciudadanos en no meterse a la playa durante esta cuarentena para no exponerse, aunado a que con el paso de los frente fríos, el agua no está en condiciones de recibir bañistas.



Pese a lo anterior, viajeros y hasta locales han hecho caso omiso y los días que el sol sale, aprovechan para darse un chapuzón.