Pleito de familia por hijos le arruinó evento a Alcalde de Ixtaczoquitlán

Familiares de tres menores de edad de Ixtaczoquitlán irrumpieron en un evento de capacitación de policías, en donde había alcaldes y funcionarios estatales para denunciar el mal actuar del DIF Municipal pues permitió que una madre se llevará de su casa a los pequeños a un sitio donde presuntamente corren riesgo.El señor Daniel López Elpidio, padre de los niños junto otros parientes, acusaron la intromisión “sin fundamento” de la Procuraduría del Menor del DIF de Ixtaczoquitlán.En presencia de funcionarios de Gobierno del Estado, policías y presidentes municipales que se reunieron en el Salón Mirador para ser partícipe del evento y en donde se hablaba de que en Veracruz se procura justicia, los quejosos acusaron ante el alcalde Nahum Álvarez Pellico que su DIF trabaja con parcialidad pues la procuradora del menor, Betsaida Torres Arias, se prestó para con engaños retener a los niños y entregarlos sin ninguna orden de un Juez a la madre.La abuela de los infantes explicó ante los medios de comunicación que su hijo y nuera tuvieron problemas pues la mujer cometió una infidelidad. Después de esta situación, la madre le pidió que a los tres los llevará al DIF donde les entregarían un beca, sin embargo, sólo fue una trampa pues ahí fueron retenidos los pequeños.Así le fueron entregados los tres a la madre, aún y cuando al sitio a donde los llevó, dijeron los manifestantes, no es un lugar apto y seguro.Señalaron que no quieren que le suceda algo a estos menores, tal y como ocurrió en el caso del niño Alan de Orizaba quien fuera asesinado."El papá de los menores no firmó ningún acuerdo para que se fueran con la mamá. Una amistad de la madre llegó al DIF en camionetas ayer para intimidarnos".Los familiares lamentaron que esta dependencia no se rija conforme a las leyes, pues aseguran ambos padres tienen el derecho de convivir con las menores, pero el actuar del DIF de Ixtaczoquitlán no fue imparcial, inclusive acusaron que la Procuradora recibió una dádiva para que actuar en favor de la progenitora.Por su parte el alcalde Nahum Álvarez Pellico, les reprochó que hayan afectado el evento del Ayuntamiento."Así no son las cosas, ustedes pueden acudir a la Fiscalía y si la ley le favorece al señor, pues se seguirá el proceso. Ni DIF ni yo vamos a determinar, será la Fiscalía".Lo cierto es que los invitados especiales del evento tuvieron que salir del recinto y retirarse a una jornada de atención a la población que se efectuaba en el parque central, en tanto los policías también se dispersaron en el Salón Mirador, aún y cuando iban a recibir la capacitación. Por minutos reinó la incertidumbre y el desorden.