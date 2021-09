Pleito en MORENA; acusan a dirigente estatal de meter a improvisados

El consejero estatal y miembro fundador del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en Veracruz, Héctor Quintanar García, acusó al actual delegado en funciones de dirigente estatal, Esteban Ramírez Zepeta, de estar nombrando "de facto" a personas en la estructura territorial sin preparación, ni preparación ideológica coincidente con el partido.Insistió que no es posible que alguien que esté vinculado directamente con el Gobierno esté desempeñando funciones de líder de partido en la Entidad."Y éste a su vez de facto nombre encargados en los distritos, para que hagan la estructura del partido. No hay ningún requisito, ninguna preparación ideológica, ni nada que haga coincidir a éstos con los valores y principios de MORENA", expresó en conferencia de prensa.Quintanar García insistió que la propuesta de él y otros fundadores de este instituto político en el Estado es que se institucionalice, señalando que el nombrarlo como Delegado era para cumplir un proceso de transición."No puede ser que el partido que llevó a Andrés Manuel López Obrador al poder, esté alejado de las políticas que lleva nuestro Ejecutivo (...) Al interior de MORENA seguimos como un política de hacer crecer enanos, que se sumaron a MORENA en los últimos años y que ahora lo vemos ocupando cargos en el Gobierno, incluso dentro del partido que no les corresponden", criticó.El consejero estatal refrendó que después de luchar contra la "indominia" y "obscuridad política", las actuales autoridades estatales y líderes en MORENA "se parecen tanto a estas políticas de antaño".Acompañado de otros morenistas, manifestó una vez más que Esteban Ramírez se está extralimitando y violando los estatutos al nombrar delegados territoriales."No sólo se está extralimitando, está violando los estatutos del partido, está llevando a cabo estas acciones de manera unilateral, ¿quién le autorizó esta situación? ¿Quiénes son las personas que está nombrando? ¿Quiénes lo nombraron? ¿Dónde está la democracia?", puntualizó.