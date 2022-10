Pleito en Sayula “es delicado”; Fiscalías deberán proceder: Gobernador

En caso de que alguna autoridad municipal incurra en un delito grave, se tendría que recurrir al desafuero, expresó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, al referir que se aplicará la ley a quien resulte con responsabilidad legal en el municipio de Sayula de Alemán, donde existen denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) y la situación es “delicada”.Y es que, en algunos municipios del estado como Ayahualulco, Texistepec, Tamiahua, Sayula de Alemán, Ixhuatlan del sureste y Tepetzintla, mantienen pugna entre los integrantes de Cabildo, lo que ha derivado en encuentros violentos y en el caso de Sayula de Alemán en denuncias formales ante la FGR y la Fiscalía General del Estado (FGE), por el delito de secuestro y acusaciones de autosecuestro.En este último caso, donde la alcaldesa Lorena Sánchez Vargas presentó una denuncia por secuestro a su hijo menor de edad y a su vez también la acusan por autosecuestro, el mandatario estatal dejó en claro que las fiscalías tendrán que proceder.“Recuerden que no vamos a solapar a nadie, pero, además, nada de eso está en mis atribuciones, son las fiscalías, dependiendo del fuero, si es atención del Estado, de la Fiscalía Estatal o de la FGR, tendrán que proceder”.La alcaldesa de Sayula de Alemán cuenta con todo el respaldo institucional del Gobierno del Estado, afirmó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez quien señaló que se reunió con la edil y descartó abundar en los resultados del encuentro al manifestar que el asunto “es delicado”.Por tanto, serán las Fiscalías quienes tendrían que indicar al Congreso lo que proceda, ya que se debe presentar la petición de desafuero, hacerse una comisión en la legislatura para recibirla, valorar y en su caso decidir sobre el fuero.“Y entonces la Fiscalía podrá actuar, la Fiscalía correspondiente, sin problema”, asentó el titular del Ejecutivo.Por otra parte, sostuvo que ya recibió a la alcaldesa de Sayula de Alemán y prefirió no escuchar lo que le quería decir, por lo que le recomendó acudir a otra instancia.“Ya la atendimos. Me lo debo reservar (lo que le informó), porque es una cuestión delicada y así se lo hice ver, lo tiene que atender otra instancia, no un servidor, es un tema delicado. Solicitó audiencia y dije lo que expresé aquí, que ella es la Alcaldesa para el Gobierno del Estado”.García Jiménez mencionó que, al dialogar con la Presidenta Municipal, le aclaró que el asunto no es de competencia del Estado, por lo que le instó acudir ante la autoridad pertinente y descartó dar más detalles.En este sentido, insistió en que hay gobernabilidad en Sayula de Alemán y reiteró que será otra instancia la que debe intervenir en el asunto concreto de Sánchez Vargas.“No necesariamente implica si estoy de acuerdo con su postura política, pero que ella es la autoridad con la que debo entablar el diálogo y la vamos a respaldar. Le pedí que no me contará más, porque no me corresponde a mí, eso tiene que hacerlo con la instancia correspondiente, a mí me corresponde apoyarla, no hay ingobernabilidad”, finalizó.