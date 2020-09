Pleito por retiro de Magistrados podría llegar a la FGR

El pasado 21 de agosto, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia interpusieron una Controversia Constitucional contra el retiro forzoso de togados al cumplir 70 años y esperan que el recurso sea atraído por la Fiscalía General de la República (FGR).



La magistrada Concepción Flores Saviaga recordó el juicio se presentó, pese a que la presidenta del Tribunal y del Consejo de la Judicatura, Sofía Martínez Huerta, no convocó a sesión para emitir el documento a nombre del Poder Judicial.



Explicó que presentaron un oficio ante la Secretaria General, informando que un grupo de Magistrados retomaron el acuerdo avalado por el pleno el 13 de julio del año en curso para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación defina la legalidad de la jubilación anticipada.



Refirió que la presidenta Sofía Martínez Huerta dijo que ella interpondría la controversia a nombre del Poder Judicial, lo que incumplió.



Reconoció que el documento fue firmado por cuatro Magistrados, aunque se requerían 5 rúbricas, por ello están a la espera de que el máximo tribunal remita a la Fiscalía General de la República su denuncia.



“Es el garante que puede hacer suya la controversia para que se le dé entrada por la defensa jurídica que se requiere para la institución y el Estado de Veracruz”.



Cabe recordar que existen amparos y suspensiones que dejaron sin efecto la jubilación de Roberto Dorantes Romero y Marco Antonio Lezama Moo, así como una suspensión para la magistrada Gladys de Lourdes Pérez Maldonado, quien no fue ratificada en el cargo por otros 5 años.



Ante la posibilidad de que no se le dé entrada en la Suprema Corte por la falta de una firma, reiteró que se pedirá a la FGR que asuma la defensa del Poder Judicial del Estado.



Consideró que el Poder Judicial sigue operando en la ilegalidad por una persona que desconoce su cargo por falta de experiencia.



Flores Saviaga dijo que 5 de los 6 Magistrados ya están trabajando en sus áreas, sólo en el caso de la Sala de lo Familiar se han negado a aceptar la adscripción del suplente de Roberto Dorantes, tal y como se evidenció en una llamada telefónica que sostuvo con la Presidenta del Tribunal y que se filtró a medios de comunicación.