Pleitos de vecinos y divorcios, lo que más llega al Centro de Justicia Alternativa

De enero a octubre de este año, en el Centro Estatal de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV), llevan 5 mil 215 convenios firmados que adquirieron la categoría de cosa juzgada y que ya no van a llegar a los juzgados, siendo los más comunes los conflictos vecinales y los divorcios, informó el titular del Centro, Fernando Valerio Gutiérrez.Durante entrevista, el funcionario estatal explicó que con esta labor de está despresurizando a los órganos jurisdiccionales. “Coadyuvamos con ellos”, dijo.Para ello, se cuenta con siete unidades regionales del CEJAV, mismas que se encuentran en Xalapa, Veracruz, Medellín, Coatepec, Córdoba, San Andrés Tuxtla y Poza Rica.En estos centros, el 85 por ciento de las personas acuden para abrir un expediente y lo concluyen; de los que se acercan al centro, el 100 por ciento se resuelve, aseveró.“Son diversas materias, por ejemplo, en materia civil, contratos arrendamientos, en materia de deuda, materia mercantil, en materia familiar, guarda y custodia, pensión alimenticia, conflictos de respeto mutuo, esto es acuerdo de mediación vecinal por ejemplo con los espacios de estacionamiento o los condominios cuando el departamento 11, le quita el lugar al del 13, este tipo, todas estas materias son las que nosotros resolvemos”, expuso.Fernando Valerio dejó en claro que su labor es coadyuvar con las partes para que ellos propongan la propia solución de ese conflicto donde no hay un ganador o perdedor, ya que en la mediación lo que se resuelve es el conflicto.“Hay una empatía por parte de los mediadores que tenemos en el Centro Estatal de Justicia Alternativa en el cual ven el conflicto de las personas, de las partes para coadyuvar a que ellos puedan resolver el conflicto”.Sostuvo que el proceso tradicional de un juicio puede llevar meses o años, pero en este caso se puede resolver hasta en mes y medio.“Es un proceso ágil, sencillo y es gratuito, es importante decirlo y evitamos un desgaste económico y emocional de las partes”.Al respecto, consideró que hace falta tener mayor difusión de ese centro; recordó que, desde su llegada en mayo de 2020, el año pasado se alcanzó el máximo histórico en 5 mil convenios, y este año, al corte de octubre, llevan un incremento de 931 convenios más, “esperemos cerrar el año con alrededor de unos 6 mil 500 convenios ya firmados que adquirieron categoría de cosa juzgada y que ya no van a llegar a los juzgados”, finalizó el titular del CEJAV.