PMA ahora intenta resarcir pérdidas que causó por clausurar Acuario

El Acuario de Veracruz continuará clausurado al menos en este “puente largo” porque la administración no ha proporcionado la información solicitada, informó el titular de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente (PMA), Sergio Rodríguez.Resaltó que hay voluntad para que se firme un convenio y se pueda reabrir una vez que entregue los datos requeridos ante las dudas con respecto a su operación como el presunto tráfico de especies, descargas inadecuadas, manejo de lodos, de residuos y estrés de los animales.“Una vez que se entregue la información nosotros estamos dispuestos a levantar la clausura, se entrega la información, se hace una revisión, se levanta un acta, se va redactado en el acta punto por punto qué es lo que nos están entregando lógicamente se hace una valoración a la entrega y después de esto pudiéramos firmar un convenio”.Asimismo, lamentó que la administración tampoco cuente con los permisos ambientales estatales, aún así, se les daría un plazo para que los tramiten.“Hay otras observaciones como son permisos del Estado que no los tienen vigentes, que no los van a tramitar de un día para otro, han vivido en la anarquía en los permisos estatales, les va llevar tiempo tramitarlos y le vamos a dar un tiempo prudente para tramitarlos”.Sergio Rodríguez afirmó que la instrucción del gobernador Cuitláhuac García es no dañar al Acuario, incluso pidió no aplicar multas económicas.Asimismo, se da seguimiento a todos los turistas que han llegado y no pueden entrar, para ofrecerles posteriormente promociones para que regresen.Mientras que con los demás locatarios se les ha planteado ayudarlos a resolver problemas como la falta de aire acondicionado.“Nos ha dicho que no haya multa en contra del Acuario, que tengamos la certeza de la operatividad del Acuario y que busquemos con ellos la garantía que todas las personas se vean afectadas y que busquemos los mecanismos para resarcir. A los mismos locatarios nos hemos reunido con ellos para buscar solución a problemas como el clima, es inconcebible que no exista por un tema administrativo el pago del clima dentro del Acuario de Veracruz”.Finalmente, aseguró que la PMA sí tiene facultades para la clausura, lo cual fue respaldado por el Juez Tercero que rechazó el amparo del Acuario.“Aquellos que no entienden qué estamos haciendo, convoco a que vean esos videos de la fiesta con cientos de personas dentro del Acuario, con luces y esto no es posible en ningún acuario del mundo, ante una situación como esta la ley en materia ambiental es concurrencial, cualquier autoridad cualquier autoridad en materia ambiental puede intervenir”, finalizó.