PMA clausura Soriana Boca del Río por inadecuadas medidas de sanidad ante COVID-19

Por no cumplir con el manejo adecuado de los desechos sanitarios tras la confirmación de un caso de COVID-19 en uno de los trabajadores de Soriana en Boca del Río, la Procuraduría de Medio Ambiente, clausuró temporalmente la tienda.



La semana pasada se dio a conocer que uno de los empleados de la tienda dio positivo a coronavirus y tras una revisión, se determinó que no se llevó a cabo el protocolo para desechar los residuos como cubrebocas y guantes para evitar el contagio masivo.



"Consideramos que Soriana no tuvo las medidas precautorias para que esta persona que está afectada no pudiera generar un daño mayor o un contagio masivo”, dijo el titular de la PMA, Sergio Rodríguez Cortés.



Por lo tanto, la tienda estará cerrada a los clientes hasta que se realice el procesamiento adecuado de los desechos y la PMA lleve a cabo una nueva revisión.



"Los residuos que se utilizan por las personas que tienen el virus, deben tener una disposición adecuada porque son un vector de transmisión, es decir los cubrebocas que se utilizan para proteger de una posible contaminación masiva deben tener un confinamiento adecuado", explicó.



Durante la tarde del jueves aún con personas en su interior, trabajadores de la Procuraduría Estatal de Medio Ambiente procedieron a colocar la manta de clausurado en la tienda.



Esta medida se aplicaría en todos los establecimientos en donde haya casos positivos de COVID-19. "Vamos a revisar los protocolos y si es necesario dictar algunas medidas para prevenir que esto no se propague lo vamos a hacer”.



Hasta que se verifique que se realizó los procesos sanitarios adecuados, se reabrirá la tienda Soriana, aunque no se permitirá el acceso a los usuarios, los trabajadores sí podrán presentarse a la sucursal.