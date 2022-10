PMA declara emergencia ecológica por tiradero a cielo abierto de Tierra Blanca

La Procuraduría Estatal de Protección al Medio Ambiente (PMA) emitió una Declaratoria de Emergencia Ecológica por el tiradero a cielo abierto que se ubica en el camino al Jícaro y la carretera a San Joaquín, municipio de Tierra Blanca.El Ayuntamiento de Tierra Blanca y la empresa Comercializadora Bertocal del Sur, S.R.L., corresponsable del daño ecológico, están sentenciados a llevar a cabo medidas de remediación en un plazo de 18 meses.Una vez que concluyan las medidas de remediación se ordenará el cierre definitivo del sitio.El tiradero continuará clausurado, por lo que ha quedado prohibido la disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial; depositar residuos sólidos urbanos y de manejo especial en las celdas que hayan cumplido su vida útil; y está estrictamente prohibido la quema de basura en el sitio.Además, a la empresa Comercializadora Bertocal del Sur, S.R.L. de C.V. se le suspendió la concesión que tiene por 10 años para la prestación del servicio público de recolección, traslado y disposición final de los residuos sólidos municipales.La medida se desprende del expediente administrativo PMAVER/DJ/EXP-102/2019, que se inició en contra del Ayuntamiento de Tierra Blanca, toda vez que la autoridad municipal no cumplió con las medidas de remediación que se le impusieron.Ahora, el Ayuntamiento de Tierra Blanca y la empresa concesionaria tienen la obligación de llevar a cabo las siguientes medidas de remediación:Deberán aplicar proyectos de clausura y remediación del sitio en un tiempo que no exceda los 18 meses, y emitir los reportes mensuales de seguimiento de avance en la aplicación de dichos proyectos.Tendrán que hacer trabajos para controlar los lixiviados y canalizarlos a la Laguna de lixiviados con capacidad que garanticen la recepción de lo generado en las celdas de depósitos; y ejecutar programa de reforestación en el área impactada o en sitios asignados en coordinación con la Procuraduría, que considere la preservación de los ecosistemas.Así también deberán de recolectar, disponer, compactar y cubrir los residuos para garantizar que no se dispersen; implementar un sistema de biogás con mantenimiento y monitoreo constante de las emisiones, y poner en marcha un programa para reducir la fauna nocivaTendrán que implementar un programa de contingencias y emergencias ambientales que contemple las etapas de operación y clausura definitiva del sitio; y dar mantenimiento al canal desazolvándolo, tomando en cuenta medidas sanitarias y de seguridad, garantizando que pueda fluir los lixiviados sin sobrenadantes hacia la laguna de lixiviados.Asimismo, deberán tramitar y presentar su Dictamen Técnico de Riesgo de Protección Civil y un programa de mantenimiento; rehabilitar la malla ciclónica del perímetro del sitio; e instalar drenes de agua pluvial para garantizar la correcta disposición del agua y no sobre cargar la laguna de lixiviados.