PMA va por cierre de basurero en Villa Allende tras mortandad de peces

Personal de la Procuraduría Estatal del Medio Ambiente visitó la laguna Miramar, en la localidad de Villa Allende, en Coatzacoacos y no descartó que la muerte de peces en el sitio se deba a lixiviados que estarían escurriendo del tiradero a cielo abierto ubicado a unos metros, por lo que consideraron que su cierre es urgente.



Los inspectores constataron la cantidad de mojarras muertas, por lo que se documentó para enviarlo a Xalapa y que se tomen las decisiones adecuadas.



Por ello, el inspector Custer García Solís pidió a la ciudadanía de esa Villa, no consumir los peces, ya que podrían representar un riesgo para la salud.



“Este sitio (basurero) no cumple con la normatividad para generar un relleno sanitario, tenemos zona de humedal, cuerpos de agua y mancha urbana y el sitio sí amerita un cierre. Las especies en mortandad no pueden ser utilizadas para consumo humano, pueden provocar problema de salud”, dijo



Por su parte, el subdirector de medio ambiente en Coatzacoalcos, Octavio de los Reyes, detalló que la laguna tiene problemas de oxigenación en el agua y las especies mueren por anoxia.



Sin embargo, tampoco descartó que la muerte de los peces sea por el basurero, afirmando que el Ayuntamiento continúa con el saneamiento del sitio.



“Tiene problemas naturales de un proceso que se da en las lagunas que conlleva a la reducción del oxígeno, eso no descarta que pueda haber influencia por las lluvias en cuanto a la cercanía con el basurero pero no lo podemos probar porque se necesita un monitoreo para saber qué causa la ausencia de oxígeno, la gente dice que pasa siempre después de las lluvias. El Ayuntamiento está tratando de hacer saneamiento de esta área”, finalizó.