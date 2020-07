Población de Mixtla de Altamirano no respeta medidas sanitarias; se ríe de ellas, denuncian

El presidente del Concejo Municipal de Mixtla de Altamirano, Crispín Hernández Sánchez, dijo sentirse desesperado, pues a pesar de que en este lugar ya se tiene un caso de COVID-19 confirmado, la gente no usa cubrebocas, no permite que se le dé gel y no guarda la sana distancia.



Indicó que desde que comenzó la pandemia se dio la información necesaria a la población, se recorrió el municipio, se habló con los comerciantes, con los taxistas y con la gente pero no hacen caso.



“La gente no entiende, ni hace caso, no cree, solamente se ríe”, dijo el presidente del Concejo Municipal, quien confió en que no les pase nada que puedan lamentar después.



Señaló que hoy se está invitando a la gente a cuidarse y se les dice cómo hacerlo pero no toman las medidas.



Sobre el caso confirmado de COVID-19, dijo que se enteró a través de la información que da la Secretaría de Salud pero no porque les hayan hablado para dárselos a conocer.



Incluso, mencionó, la presidenta del DIF se comunicó con el Hospital de Zongolica para saber sobre la persona pero no le dieron información, únicamente le confirmaron del caso.



Por su parte, el señor José Rufino Mayahua, comerciante, indicó que ellos están en la mejor disposición de cumplir con las medidas y les dicen a los clientes que deben usar cubrebocas pero no lo llevan, no usan el gel ni tampoco se mantienen a distancia, sólo se ríen de ellos.