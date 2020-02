Población de Tantoyuca no ayuda a combatir dengue, lamentan autoridades

Autoridades se coordinan para aminorar los estragos que ha ocasionado el mosquito transmisor del dengue en la región de Tantoyuca, desde comunidades y el primer cuadro del municipio se han acumulado cerca de 11 casos probables este enero. En 2019, cerraron con 80 pacientes.



El titular del Departamento de Salud Municipal, Fernando Castillo Acevedo, señaló que la población debe atender el llamado de cada campaña de limpieza y control.



“Ya tenemos casos probables, todos iniciaron de forma pronta, a inicios del año, donde se han detectado cientos de criaderos y que de alguna forma se reproduzca el vector; no estábamos acostumbrados a observar el dengue virus de clase III, es algo que pone en alerta a todas las autoridades de salud y en particular en cuanto a esos más de 80 casos de alarma que tuvimos como antecedente en los últimos meses”, dijo.



Advirtió que el riesgo es constante en comunidades donde no se apoyen a las brigadas de descacharrización.



El sector salud ha manifestado que, en promedio, en 5 de cada 10 viviendas no se llevan a cabo las medidas de manera permanente, es decir, la limpieza de recipientes que acumulan agua y un constante monitoreo sobre algunos focos donde pueda generarse un criadero.



Cabe destacar que en el área de vectores sólo se cuentan 12 personas adheridas a la plantilla para Tantoyuca, no obstante, también realizan la inspección en Chicontepec; así lo refirió Osiel de la Cruz, como vector del sector salud.



“Dante Delgado, Cerro de la Cruz y en el primer cuadro si hubo casos latentes, desde los 80 casos de alarma donde tuvimos una gran cantidad; lo malo con la población es que no apoya, desea que todo lo hagamos nosotros, no podemos solventar todas las necesidades a pesar de que el Ayuntamiento nos dota de combustible y herramienta, en realidad hay habitantes que no contribuyen, aunque a veces cada 3 meses acuden mis compañeros a dar seguimiento en las zonas más peligrosas”, dijo el funcionario.