Población debe ayudar a convencer a oposición de aprobar Reforma Electoral

El Secretario de Organización del Comité Estatal de MORENA , Yair Ademar Domínguez Vázquez, destacó que los foros informativos sobre la Reforma Electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, permitirá a la ciudadanía conocer el ahorro económico que representaría en los órganos electorales."Los foros informativos sobre la Reforma Electoral que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador, buscan que la ciudadanía se entere de los planteamientos y cambios que se proponen, ya que se trata de una Reforma Integral y amplia que los partidos de oposición no están de acuerdo”, mencionó.Domínguez Vásquez afirmó que ese dinero se podrá destinar hacia otros sectores prioritarios en el país, de allí que pidió a la población ayudar a convencer a los diputados de oposición a aprobar los cambios constitucionales."Si informamos a todo el pueblo, los ciudadanos nos van a ayudar a pedirle a sus diputados de oposición que aprueben esta Reforma (Electoral). Los partidos de oposición tienen y deberían de sumarse a esta propuesta porque si no van a quedar exhibidos, los partidos de oposición, PRI, PAN y PRD como los que están en contra de este ahorro y están en contra del pueblo de México”.El líder morenista destacó que a cuatro años de la llegada de la Cuarta Transformación a Veracruz y al país, con la victoria en la Presidencia de la República, la Gubernatura del Estado y la mayoría de los Congresos, se ha permitido sentar las bases de un cambio verdadero.El Secretario de Organización dijo que el proceso interno que se está llevando a cabo actualmente en la Entidad permitirá formalizar la fuerza y la estructura que ya se tiene para arrancar los trabajos con energía, rumbo a las elecciones de 2024.“Vamos a elegir consejeros estatales, vamos a elegir nuevos órganos de dirección que nos van a permitir organizar y darle rumbo al trabajo que MORENA ya tiene en Veracruz y direccionar con mucha fuerza al 2024”, aseguró.Al destacar que la diversidad de pensamiento y de ideas enriquecen al partido y al movimiento, llamó a los militantes a los simpatizantes a no anteponer cualquier aspiración personal de participar como consejero o como integrante de un Comité Estatal por el proyecto de nación del presidente Andrés Manuel López Obrador.