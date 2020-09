Población debe protegerse de Coronavirus, clama médico

Luego de haber superado el COVID-19, que lo afectó en una forma grave, el médico Juan del Bosque Márquez hizo un llamado a quienes no creen en la enfermedad a que se protejan y no sean irresponsables.



Advirtió que quienes más contaminan son los que no usan sus medidas de protección, asimismo, quienes ya padecieron Coronavirus deben cuidarse para evitar una reinfección.



Indicó que a la gente que no cree en la enfermedad, la invita a que no sea escéptica pero sobre todo a que no sea irresponsable y aunque no crea se cuide, pues quienes no lo hacen son los que más contaminan a los demás.



El médico puntualizó que a la fecha no se sabe de un rebrote de la enfermedad en el país pero lo que sí se puede tener son reinfecciones de las personas que ya la padecieron, quienes deben cuidarse mucho, por ejemplo para no exponerse al frío y no salir si está lloviendo, pues están expuestos a una infección bacteriana en los pulmones.



Mencionó que en su caso, además de esas precauciones tampoco realiza actividades como natación o caminar por periodos largos, pues perdió mucha fuerza muscular a raíz del Coronavirus, por lo que también realiza terapia pulmonar.



Agregó que a pesar de que era una persona sana, cuando enfermó sus riñones dejaron de funcionar, el hígado estuvo fallando y sus pulmones trabajaban sólo a un 10 por ciento, mientras que la glucosa la tenía en 650, por lo que sus colegas que lo atendieron solamente esperaban su deceso de un momento a otro pero gracias a las oraciones de mucha gente y a Dios, tuvo una recuperación sorprendente.



Debido a ello, recordó, hoy su caso es estudiado por la UV y la Secretaría de Salud y él aceptó colaborar con el fin de que se conozca más de esta enfermedad.