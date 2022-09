Pobladores de Astacinga bloquearon entrada principal al municipio

Pobladores de Astacinga se encuentran bloqueando la entrada principal al municipio en demanda de que se concluya una obra de pavimentación hidráulica en un tramo del camino principal.Los inconformes, en su mayoría taxistas y conductores de unidades de carga, indicaron que debido a esa obra inconclusa tienen que rodear por otro camino y es mucho problema porque las lluvias también afectaron la parte de abajo y hay muchos baches, por lo que exigen que el ayuntamiento concluya esa obra.Sin embargo, personal del departamento de Obras Públicas del municipio explicó que los trabajos se tuvieron que parar porque las lluvias no les permiten continuar.Explicaron que el problema es que, si no se seca bien, se echaría a perder el pavimento y sería tirar la inversión.Por ello, mencionaron que mientras el mal clima siga, la obra no se podrá continuar, "hay que esperar a que se componga el tiempo".Esta protesta ha puesto en jaque a la población, ya que esa vía es la principal de entrada y salida de las unidades que van a Tehuipango y Orizaba.Hasta el mediodía no había una plática entre los inconformes y las autoridades.