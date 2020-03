Pobladores de Coatepec denuncian tiradero ilegal en comunidad La Laguna

A quien corresponda:



Los pobladores de La Laguna y zonas cercanas ubicadas en el municipio de Coatepec, denunciamos el tiradero ilegal de basura que se encuentra en nuestra comunidad. Estamos preocupados ya que en meses pasados fuimos fuertemente afectados por el dengue debido al exceso de mosquitos.



Este basurero sólo ha venido a fortalecer este fenómeno de moscos, enfermedades y malos olores. Pero no sólo eso, es un tiradero que se ha visto envuelto en fuertes problemas de inseguridad; hace unas semanas fue hallado el cadáver de una mujer, hecho que se difundió en los medios de comunicación ¡y a pesar de eso las autoridades no han hecho nada! Es un espacio que a falta de cuidadores y por la acumulación de basura, se presta para que los delincuentes hagan sus fechorías.



El Ayuntamiento no ha hecho nada al ser reportado este hecho por los problemas de salud graves que por la basura al aire libre y acumulada durante días se han generado.



Pedimos su intervención para clausurar dicho lugar que es ilegal, peligroso y un foco de infección.



Atentamente:



Vecinos unidos por nuestra comunidad