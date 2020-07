Hace unos años la doctora Elsa Susana García Suárez vino a la comunidad de Mecacalco, perteneciente a la sierra de Altotonga, a engañar a los pobres campesinos y a abusar de sus necesidades.



Les prometió que iba a mejorar sus vidas, les dijo que les iba a dar lámina de zinc a mitad de precio y a las mujeres les prometió productos de la canasta básica (una despensa considerablemente grande a un precio muy bajo).



Cuando venía traía a su equipo que supuestamente eran maestras y que trabajaban en la asociación Manos a la Obra. En las imágenes se muestran las credenciales que daba, ya que con ella “ibas a tener acceso a tener productos a mitad de precio en su fundación”.



Toda la gente estamos esperando su respuesta, hasta el día de hoy no sabemos de ella ya que no contesta las llamadas ni mensajes.



Doctora Elsa:



Mecacalco la sigue esperando ya que, con engaños a todos, nos robó más de $300,000.00. A estas alturas creemos que no dará la cara. Toda la gente de Mecacalco que fue engañada y que de verdad lo necesita, esperan que algún día venga a dar respuesta.



A toda la gente:



Les decimos que tengan cuidado con esta señora, tenía sus oficinas según ella en Xalapa, a un costado del Café del Susanito y de la noche a la mañana ya no estaban esas oficinas.