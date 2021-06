Pobladores de Maltrata y Aquila vuelven a bloquear; retan a autoridades

Este lunes fue liberada la mayoría de las 54 personas —entre hombres y mujeres— detenidas el pasado viernes por el bloqueo en Maltrata. No obstante, quedaron aprehendidos 14 por portación ilegal de armas de fuego, según se reportó.



Por ello, molestos porque no todos quedaron libres, pobladores de Maltrata y Aquila retaron a las autoridades y volvieron a cerrar la vialidad en la zona pasadas las 18:00 horas de este día, ahora en la autopista Veracruz-Puebla, en el tramo El Trébol-Cumbres de Maltrata, a la altura de La Estancia.



Previamente, unos 300 habitantes de comunidades llegaron al Palacio Municipal de Maltrata a bordo de camionetas para solicitar a las autoridades locales el vínculo con el Gobierno del Estado.



Sin embargo, se decidió cerrar el Palacio por seguridad, mientras la gente exigía la presencia del alcalde Gustavo Rosas.



A través de un equipo de sonido, los pobladores informaron que la última información captada al filo de las 17:30 horas, era que los detenidos todavía tenían alguna vinculación a proceso y por eso no habían sido liberados.



El pasado viernes, según se reportó, pobladores cerraron el paso a Maltrata por el presunto plagio de un joven; horas después, supuestamente fue liberado por sus captores tras la movilización.



Cabe destacar que por la protesta se dio una detención masiva de personas, quienes fueron enviadas al Mando Único en Córdoba aunque en su mayoría ya fueron liberados.



Ahora, de nueva cuenta provocaron caos vial en la zona para demandar que las autoridades liberen a todos los involucrados.