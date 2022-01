Pobladores de Plan del Río piden frenar proyecto de “Los Pocitos” por daños al ecosistema

Presidente de comité del agua, Guillermo García Jiménez, denuncia inconformidad por construcción de parque acuático “Los Pocitos” en Plan del Río, pues asegura que el proyecto pasa por un nacimiento de agua del cual se abastece el pueblo. Habitantes están preocupados porque además, los turistas podrían contaminar el agua que ellos consumen y sobre todo, está el recurso federal llamado “Poza Azul” que pretenden utilizar como un bien particular.El parque acuático “Los Pocitos” es conocido por ciudadanos colindantes, característico por el ambiente familiar y el servicio de albercas. Ahora utilizando el predio adquirido para el uso de tirolesa, actividad que es posible observar en videos de sus redes sociales, evidenciando el uso del ecosistema. Ofreciendo también actividades de ecoturismo, kayac, rappel, salto y exploración en cueva.Pobladores piden frenar proyecto, clausurarlo y dejar todo como estaba para no dañar el ecosistema de los animales, ya que es posible observar el daño, pues la diversidad de fauna característica del lugar, como golondrinas y murciélagos que habitaban las cuevas, ahora difícilmente se puede ver por afectaciones a los nidos y piedras que son patrimonio del lugar. Así como a la excavación en cuevas del predio.Tras visita de funcionarios municipales, las autoridades aseguran que no han otorgado permisos para la elaboración del proyecto, ordenando al encargado detener la obra.Biólogos del municipio y representantes del pueblo, como Comisariado ejidal, agente municipal y el presidente del comité del agua, visitarán la fosa para realizar estudios del lugar que determinarán acuerdos, pues aseguran, Plan del Río no quiere el parque por los daños a la flora y fauna.En palabras de García Jiménez, procederán como es debido con las autoridades correspondientes, afirmando que “Irán hasta donde tengan que ir” para evitar el impacto ambiental.“No porque es mi propiedad yo puedo hacer y deshacer, si ahorita hasta para cortar un árbol maderable tienes que sacar permisos”, comenta ante argumentos de los nuevos dueños que aseguran se trata de propiedad privada, pues debieron pedir permisos para realizar ese tipo de trabajos. “Permisos demoran 3 o 4 meses en caso de ser factibles, no es posible que hayan arrancado el proyecto sin siquiera tener autorización”.El predio en cuestión se encuentra en un lugar colindante de Plan del Río con Carrizal; asegura García que propietarios ni siquiera contactaron a comisariado de Plan del Río para cerciorar límites entre municipios, mismos quienes afirman haber comprado predio a una persona del pueblo, García acusa que no cuentan con escrituras, afirma que “quizás están en trámite”.“No por haber comprado el predio quiere decir que la “Poza Azul” sea de ellos, son recursos federales, tienen que sacar los permisos con las estancias correspondientes, dañarán el ecosistema si esto continúa, comenta.