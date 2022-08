Pobladores de Rafael Lucio cierran circulación de la carretera Xalapa-Perote

Amigos y familiares del ex alcalde de Rafael Lucio, José Allan Libreros Alba, asesinado el pasado 9 de agosto, se manifestaron para exigir a la Fiscalía avances en la investigación, por lo que bloquearon la circulación de la carretera Xalapa-Perote.Fue alrededor de las 11:40 horas cuando el grupo de manifestantes se reunieron en la entrada al municipio para iniciar con la protesta, donde con vehículos particulares los manifestantes bloquearon el tránsito vehicular.A decir de Leonel Libreros, padre del finado, la fiscalía no ha presentado avances en la investigación pese a la solicitud que se ha realizado formalmente por parte de la familia.Al lugar del bloqueo arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes fueron abordados por camioneros que piden intervengan y retiren a los manifestantes.Pese a las afectaciones que esto generó al tránsito pesado de la zona, no se tuvo acercamiento por parte de alguna autoridad para entablar diálogo con los manifestantes, por lo que no se estableció una hora para retirar el bloqueo.