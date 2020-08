Pobladores de Río Blanco y Nogales critican que opere el Rancho "El Cortijo"

Pobladores de Río Blanco y Nogales denunciaron que en plena pandemia por COVID-19, donde no se observa un franco descenso de casos de Coronavirus, se permitan tener abiertos lugares como el Rancho "El Cortijo" a donde las familias están acudiendo sin tomar medidas para evitar la transmisión.



Los quejosos dijeron que este lugar siempre ha lucido limpio y el estar ahí permite el contacto con la naturaleza, da tranquilidad y es un sitio que es recomendado entre la gente para acudir pero ahora no es el mejor momento para poder asistir.



Indicaron que aunque la entrada a este lugar es por la parte del municipio de Río Blanco, casi todo el terreno se ubica ya en zona de Nogales, incluso los impuestos se pagan en el área de comercio de este último Ayuntamiento.



Explicaron que a "El Cortijo" llegan las familias, nadan, incluso hasta ha habido eventos sociales como bodas, cumpleaños, entre otras celebraciones pero es muy poca la gente que llega con cierta protección para evitar la transmisión del Coronavirus.



Dijeron los denunciantes que comprenden que al ser un negocio, se requiere abrirlo para que no les impacte más a los dueños pues ese es su trabajo pero también se convierte en un foco de transmisión del COVID-19.



Aparte apuntaron que las mismas personas tienen que hacer conciencia de que no es el momento de estar en sitios conviviendo, pues aunque es área verde el riesgo de contagio es latente y es bien sabido que el virus tiene comportamiento diferente en cada cuerpo y puede causar la muerte.