Pobladores exigen que Alcalde de Atlahuilco cumpla sus promesas de campaña

Con la exigencia de que el alcalde Raymundo Ixmatlahua Lemus cumpla con sus promesas de campaña, habitantes de la comunidad de Atlahuilapa se manifestaron este lunes.



Los inconformes, quienes se reunieron en la explanada de la primaria indígena 16 de Septiembre, señalaron que cuando era candidato Ixmatlahua Lemus se comprometió a pavimentar con concreto hidráulico varios tramos camineros, también a que tendrían un campo deportivo, pero a la fecha no hay nada de eso.



Cuando le reclaman, dijeron, sólo les responde que no hay dinero, pero para hacerse “sus casotas” sí ha habido dinero, reprocharon.



Recordaron que éste es el último año de la administración, por lo que, si no se comienza a hacer una obra en estos días, ya no les harán nada.



Exigieron que al menos se les haga la pavimentación de un tramo caminero, de lo contrario, bloquearán la carretera.



Cabe comentar que por varias horas los inconformes han dialogado con el Presidente Municipal, pero hasta la noche de este lunes no habían tenido ninguna respuesta.