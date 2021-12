Pobladores incendian el Palacio Municipal de Calcahualco y queman patrullas

Un grupo de pobladores de diferentes comunidades de Calcahualco incendió el Palacio Municipal y varias patrullas al manifestarse en contra de la alcaldesa Guadalupe Carrillo Vázquez.La mañana de este miércoles 1 de diciembre, los comuneros llegaron para pedir que la Presidenta Municipal los atendiera, pero al no tener respuesta tomaron el Palacio Municipal.De acuerdo con los manifestantes, ya habían acudido el pasado lunes para dialogar con la alcaldesa y pedirle obras de agua potable, drenaje y alumbrado público para sus comunidades.Tras no obtener respuesta y acusar a la alcaldesa de darles un cheque sin la firma original para atender sus peticiones, regresaron este miércoles para tomar el Palacio.Policías Municipales intentaron desalojar a los manifestantes y éstos en respuesta quemaron una patrulla, quebraron vidrios y dispararon contra el inmueble.A través de un comunicado oficial, el Ayuntamiento de Calcahualco dio a conocer que los pobladores de la comunidad de Atotonilco, perteneciente al municipio de Calcahualco quemaron patrullas, vehículos municipales, oficinas y causaron destrozos tanto al Palacio Municipal, como a las oficinas del DIF Municipal, libros de Registro Civil y Archivo Histórico.Según las autoridades municipales el día 29 de noviembre aproximadamente cincuenta personas exigieron la reparación de unos postes de luz ubicados en la comunidad, pero para lograr su cometido ejercieron violencia física a la alcaldesa, tesorera y encargada del ramo, y en presencia de la Fuerza Civil y Policía Municipal, las subieron a una camioneta del ayuntamiento, para llevarlas a Comisión Federal de Electricidad, en Córdoba, Veracruz, ya que ahí se tenía que realizar el pago de los citados postes.“Sin embargo, al llegar a Coscomatepec, los pobladores se bajaron en la sucursal de CFE, a preguntar si ahí se podía hacer el trámite sin tener que llegar a Córdoba, en ningún momento permitieron a las funcionarias públicas bajarse, y exigieron la cantidad de $112, 000 (Ciento doce mil pesos 00/100 MN), es decir $102, 414.30 (Ciento dos mil cuatrocientos catorce pesos 30/100 MN) más $10,000.00 (Diez mil pesos 00/100 MN) por concepto de los gastos de viáticos, de los pobladores”, indica el comunicado.Aseguraron que como la Tesorera no llevaba dinero en efectivo, les extendió un cheque, pero debido al estado de crisis en que se encontraban las funcionarias, las firmas no coincidieron con las registradas por el banco.“A pesar de haber cumplido con todas las exigencias, la comunidad de Atotonilco destruyó los bienes muebles, patrullas y documentación, sin dimensionar que afectaron a todos los habitantes de Calcahualco ya que los bienes muebles e inmuebles son propiedad del pueblo”, agregaron.Autoridades municipales condenaron los destrozos realizados por la comunidad de Atotonilco, y condenaron la agresión cometida a las servidoras públicas.De acuerdo con el comunicado, el conflicto se derivó debido a que Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, les estaba realizando la obra denominada “Construcción de Pavimento Hidráulico en camino a Atotonilco, Rincón de Atotonilco”, sin embargo, los pobladores tenían diferentes perspectivas y exigencias de la citada obra y al no lograr ponerse de acuerdo la dependencia estatal canceló la obra, quedando flojos los postes de alumbrado público.Por otra parte, anteriormente habitantes de Calcahualco, señalaron a la alcaldesa Guadalupe Carrillo Vázquez de no atender la seguridad del municipio en los límites con Puebla donde ha habido asaltos y secuestros.