Pobladores le cierran válvulas a CAEV y bloquean avenida, en Mendoza

Medio centenar de habitantes de la congregación La Cuesta, perteneciente al municipio de Ciudad Mendoza, cerraron ambos carriles de la avenida Hidalgo y bloquearon el acceso a las instalaciones de bombeo de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV), exigiendo restablezcan de manera inmediata el servicio de suministro de agua potable.A manera de presión, los habitantes cerraron las válvulas que brindan suministro a más de 20 mil habitantes de la cabecera municipal, hasta en tanto, personal de esta dependencia no da solución a la falta de agua que afecta a sus comunidades.Tan solo cerca de 2 mil 500 habitantes de La Cuesta se quedaron sin el servicio desde hace dos semanas, y la única pipa que enviaron una vez por semana no alcanza a abastecer el servicio.Personal de la CAEV señala que el proveedor de una bomba de voltaje diferente al que existía, misma que fue solicitada desde la semana pasada, no la ha conseguido y por ello no se ha podido restablecer el suministro.Solicitaron que mientras la CAEV resuelve esta situación, les brinden a las familias de La Cuesta, el servicio con tres o cuatro pipas o de lo contrario no van a retirar el bloqueo.