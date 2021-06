Poco se denuncian abusos de menores; a menudo agresores son familia: Cihuatlahtolli

Los abusos sexuales contra menores siguen siendo una realidad donde es complicado que la gente denuncie, porque los involucrados en muchos de los casos son los mismos familiares, indicó la abogada del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, Luz Reyes.



"Desgraciadamente creo que los delitos de violación de menores, es uno de los que con frecuencia las familias no denuncian y esto se debe a que los agresores son fundamentalmente familiares como abuelos, tíos, primos, padrastros".



Añadió que son muchos los delitos de este tipo los que se cometen contra las niñas y adolescentes, por parte de alguien cercano al seno familiar.



Dijo que desgraciadamente estas cuestiones cuando es familiar el involucrado, se provoca la inhibición de la denuncia penal y que sean procesados por el delito que cometieron. "Por ello es que hay un subregistro en el número de casos de estos delitos".



Finalmente dijo que hay desconocimiento de la Norma 046, porque las adolescentes pueden acceder a la aplicación de la norma, aunque no haya denuncia penal, pero la gente no acude pensando en que van a procesar a la víctima.