Pocos docentes de contrato “pega” a la educación indígena: SEV Zongolica

El delegado de la SEV en la región de Zongolica, Marcelo Tepole Ramírez, señaló que debido a que hay 90 maestros de contrato en educación indígena, cuando ya no se renueva alguno les pega y se dan las inconformidades de los padres, que desconocen cómo son los aspectos administrativos.El delegado explicó que, si un maestro que tiene contrato está en etapa de formación y llega a reprobar en la Universidad Pedagógica Nacional o la Universidad Pedagógica Veracruzana, ya no se le contrataría para el próximo ciclo.Recordó que hoy las plazas ya no se heredan, venden y compran, sino que quienes llegan a ellas es a través de exámenes de oposición cuando la Usicamm emite la convocatoria correspondiente.“Si la persona tiene el perfil puede participar en la convocatoria e ingresar al magisterio”, apuntó.En cuanto a otras plazas que llegan a faltar, mencionó que se quedan acéfalas por deceso o porque algunos maestros están en prórroga de nombramiento.Recordó que recientemente padres de familia de una primaria estatal de Mixtla de Altamirano protestaron porque se quedaron sin un maestro y ahí lo que ocurrió es que el profesor cubría un interinato y al terminarse éste se retiró.Indicó que trató esta problemática con la titular de Primarias Estatales y el docente regresó a cubrir lo que resta del ciclo escolar.