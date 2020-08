Podemos seguirá su lucha contra la Reforma Electoral

El dirigente estatal del partido político de reciente creación, “Podemos”, Francisco Garrido Sánchez, anunció que continuará con el proceso de impugnación a la Reforma Electoral aprobada por el Congreso de Veracruz, esto ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



Y es que aunque habría sido el primero instituto político en interponer el recurso, la SCJN les solicitó una rectificación para validar la impugnación.



“Ayer nos notificó la Suprema Corte que hay que rectificar un tema de una firma digital pero eso no nos va a parar de nuestro objetivo, que es ser la primera opción política de Veracruz que siga impulsándolo y estaremos respetuosos de la determinación de la Suprema Corte”, sostuvo.



Durante entrevista, señaló como positiva la disminución a las prerrogativas de los partidos “históricos” pero no así las modificaciones efectuadas y avaladas al Código Electoral, por los legisladores morenistas.



Y es que recordó que la revocación de mandato no se incluyó, además de que no están de acuerdo con la eliminación de los 212 Consejos Municipales del OPLE.



Es por ello que interpusieron el recurso de inconstitucionalidad ante la SCJN y continuarán con este proceso hasta las últimas consecuencias.



Cabe mencionar que con esta reforma, el Congreso local aprobó modificar la fecha de inicio del proceso electoral, al pasar de los primeros 10 días de noviembre a la primera semana del mes de enero del próximo año; es decir, el proceso electoral se reduce de 85 días a 36, por lo que iniciaría en el mes de enero de 2021 con la instalación del Consejo General del órgano electoral.



Podemos, como instituto político, participará por primera vez en elecciones locales y las expectativas que se tienen es lograr 30 alcaldías y lograr una fracción legislativa dentro del Congreso local.