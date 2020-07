Poder Judicial alarga pausa; Consejo de Judicatura no está “legalmente integrado”

Debido a que en el Poder Judicial de Veracruz hay jueces y personal adscrito en las entidades jurisdiccionales y administrativas afectados con la enfermedad de COVID-19, la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Sofía Martínez Huerta, prorrogó del 3 al 14 de agosto la suspensión de las actividades no esenciales.Señaló que el acuerdo lo tomó con base a las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de Veracruz y la Constitución Política de Veracruz, "en virtud de que actualmente no se cuenta con un Consejo de la Judicatura legalmente integrado".Durante ese periodo, continuará la suspensión de labores en las materias civil, mercantil, familiar y penal, así como la modalidad digital y oral mercantil.Se habilitó de nueva cuenta, el sistema de guardias en las Oficialías de Partes Común en los diversos distritos judiciales, para la recepción de demandas y promociones iniciales en las materias antes enunciadas, únicamente los días lunes, miércoles y viernes, aunque ahora el horario de atención será de las 9 de la mañana a las 2:20 de la tarde y ya no de las 10 de la mañana a la una de la tarde.Aunado a ello, se modificó el periodo vacacional de los empleados, con la finalidad de continuar trabajando mediante el sistema de guardias, para el efecto de que los abogados postulantes y/o representantes legalmente autorizados, tengan la oportunidad de iniciar procesos y procedimientos en las materias referidas, para la recepción de demandas y promociones iniciales de diligencias de jurisdicción voluntaria providencias precautorias y medios preparatorios a juicio, durante el periodo de guardia, las cuales se irán acordando de manera progresiva, con el mínimo de personal y que los titulares de los diversos juzgados deberán reportar oportunamente a la Secretaría del Consejo de la Judicatura.Asimismo, las sentencias y resoluciones interlocutorias que se hayan emitido por los juzgadores, escritas por el personal de guardia y la modalidad de trabajo en casa, deberán ser publicadas en lista de acuerdos, las cuales podrán ser consultadas por las partes únicamente en el portal institucional, sin que corran términos procesales.Una vez que se reanuden las labores ordinarias, se procederá a llevar a cabo la publicación de los acuerdos y decretos que hayan sido pronunciados en los diversos procesos y procedimientos, en la misma modalidad que las citadas resoluciones, continuando con sustanciación de los mismos.En relación con la materia Familiar en particular, los órganos jurisdiccionales deberán seguir atendiendo los asuntos de carácter urgente no contemplados en el programa de citas y recibirán lo concerniente al inicio y trámite de los procesos y procedimientos de alimentos previamente radicados en los Juzgados civiles y/o familiares, como son:Consignación de pensiones alimenticias y ejecución de las mismas, libramiento de oficios y/o exhortos, embargos o cualquier otra diligencia relativa a atender los asuntos expresamente considerados de urgencia o cualquier otro en el que se encuentren afectados los derechos de niñas, niños, adolescentes, personas con capacidades diferentes y personas consideradas en situación vulnerable, que conlleven a la obtención de prestaciones alimenticias y/o seguridad social, debiéndose tomar las medidas necesarias para salvaguardar su salud e integridad, lo cual se llevará de manera permanente, sin previa cita y hasta que se levante la suspensión de actividades.En materia penal, se continuará con la suspensión de labores del 1º al 16 de agosto y se amplían las actividades jurisdiccionales cuando se afecten derechos de niñas, niños y adolescentes, grupos vulnerables y personas privadas de la libertad, así como a los casos urgentes.En los juzgados municipales, se habilita del 3 al 14 de agosto su funcionamiento en la competencia y actividades bajo el sistema de guardias y parte del segundo periodo de vacaciones en forma escalonada.Por cuanto hace al funcionamiento de las áreas administrativas del Poder Judicial del Estado, para no afectar su debida operación en la competencia de cada una de ellas y continuar con todos los procedimientos, también se habilita el sistema de guardias y parte del segundo periodo de vacaciones en forma escalonada.Y en materia laboral, el Pleno del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, en el marco de las funciones y atribuciones que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial y las demás relativas y aplicables a su competencia, acordará de inmediato lo conducente respecto del sistema de guardias, vacaciones y ampliación de actividades, en materia jurisdiccional, para la recepción de las demandas y promociones iniciales, así como el acuerdo de trámite, emisión de laudos que hubiesen quedado pendientes antes de la suspensión de labores y acuerdos de su competencia de carácter urgente que se deban emitir.Todas las actividades jurisdiccionales se deberán llevar a cabo en estricta observancia a las medidas sanitarias decretadas en el Protocolo para la Prevención de Contagios por Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) en el Poder Judicial del Estado de Veracruz.