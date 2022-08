Poder Judicial buscaría aplicar retiro forzoso a Magistrada Concepción Flores

Este lunes, Concepción Flores Saviaga, Magistrada Visitadora del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), cumple 70 años de edad y pese a que no se le puede aplicar el retiro forzoso, será notificada que debe irse.La togada tiene a su favor un amparo que la justicia federal le concedió debido a que fue separada de la Octava Sala en Materia Familiar y reubicada en la Visitaduría del TSJ.Sin embargo, al interior del Tribunal no se ha querido acatar la resolución del Juez federal de que debe ser reinstalada en la Octava Sala.Ahora, Flores Saviaga enfrentará una nueva arremetida, ya que se pretende exigir que acate la disposición legal del retiro forzoso, tal como ocurrió con la ahora exmagistrada Yolanda Cecilia Castañeda Palmeros.Cabe mencionar que la reforma del 26 de diciembre de 2017 a la Constitución Política de Veracruz, estableció que los magistrados durarán en su cargo 10 años, podrán ser ratificados por un período de 5 años, sólo serán removidos por faltas graves o por retiro forzoso.Será motivo de retiro forzoso haber cumplido los 10 años en el cargo sin ratificación; y haber cumplido 70 años de edad.Pero la referida reforma no se puede aplicar con retroactividad debido a que Flores Saviaga ya era magistrada en calidad de inamovible.En ese sentido, dijo que promoverá un amparo ante la justicia federal en caso de que este día reciba la notificación oficial de que se tiene que ir del Tribunal Superior de Justicia.