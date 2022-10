Poder Judicial con 13 observaciones administrativas y financieras en Cuenta Pública 2021

El Poder Judicial de Veracruz no presentó señalamientos de presunto daño patrimonial en la Cuenta Pública 2021, pero sí resultó con 13 observaciones administrativas y financieras que no liberan a las y los servidores públicos y/o a quienes resulten responsables que se desempeñaron o se desempeñan en el Poder Judicial, de cualquier otro tipo de responsabilidad, sea de carácter civil, administrativa o penal.Tampoco de responsabilidades futuras que pudieran surgir con motivo de la atención de quejas y denuncias de terceros sobre aquéllas que no fueron materia de revisión, así como por el ejercicio de las facultades que ejerzan otros Órganos de Fiscalización competentes.Con base al Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2021, en el primer año de administración de la magistrada presidenta Isabel Inés Romero Cruz, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), detectó irregularidades en la adjudicación directa de contratos y deficiencias en la operación de las Ciudades Judiciales de Martínez de la Torre, Papantla, Medellín y Tuxpan.Una de las irregularidades es el incremento en el gasto corriente, sobre todo para el pago de nómina y prestaciones a los trabajadores.Para ese concepto se presupuestaron mil 124 millones 865 mil pesos y se concluyó el ejercicio con un gasto de mil 476 millones 560 mil pesos, lo que implica que en el 2021 se incrementó la nómina en 351 millones 695 mil pesos, lo que generó un déficit presupuestal.El ente fiscalizador también señaló que las observaciones implican inobservancia de disposiciones legales y/o denotan una deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia.Y es que en las auditorias aplicadas por el ORFIS se observaron 6 obras adjudicadas mediante contrato por un monto total de 13 millones 912 mil 69 pesos, de esas se reportó una obra contratada mediante el esquema de invitación a cuando menos tres personas, y las otras cinco se asignaron de manera directa.Pese a que se justificaron los montos, el proceso de contratación no correspondió a lo que establece la Ley, toda vez que no contaron con la aprobación del Subcomité de Contrataciones.Se observó el contrato ADJ-PJE/DP/001/2021 de fecha 11 de enero del año 2021 por más de 7 millones de pesos para el saneamiento de las instalaciones del Poder Judicial; el ADJ-PJE/DP/001/2021 por Adjudicación Directa celebrado en fecha 6 de enero de 2021, relativo al Contrato Abierto de Prestación de Servicios para la entrega de correspondencia con el Servicio Postal Mexicano (SEPOMEX).Así como el PJE/DP/003/2021 por Adjudicación Directa, celebrado el 11 de enero de 2021 con la empresa Elevadores OTIS, S. de R.L. de C.V., por un importe de 898 mil pesos para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los elevadores ubicados en los edificios A, B y C de la Ciudad Judicial de Xalapa y elevadores del único edificio de la Ciudad Judicial de Veracruz.Y el ADJ-PJE/DP/006/2021 celebrado con la empresa denominada Efectivale, S. de R.L. de C.V. de fecha 10 de marzo del año 2021 por un importe de ocho millones de pesos para la prestación del servicio para el suministro de vales de gasolina y tarjetas electrónicas recargables, pues se detectaron una serie de inconsistencias.El ORFIS detectó que los centros de impartición de justicia son insuficientes, afectando la capacidad de atención a la población, por lo que recomienda mejorar la infraestructura para que existan centros de impartición de justicia dignos, eficientes y funcionales que permitan a los habitantes del Estado el debido acceso a la justicia.En lo que respecta a las Ciudades Judiciales, el ORFIS advirtió que, en el caso de Martínez de la Torre, se reventó una tubería del privado del Juez Cuarto y se inundó el área de la segunda planta que afecta la Sala Audiovisual.“Se gotea y no se cuenta en el área ningún tipo de ventilación, la solución que dieron los ingenieros que fueron tiempo atrás fue que se hicieran unos abanicos de papel”.En Tuxpan, la supervisión permitió a los trabajadores denunciar que los aires acondicionados gotean; los ventanales se cimbran; se ha dado el quiebre de cristales y hay áreas privadas en las que se dan filtraciones en época de lluvias.Por lo que respecta a Medellín, se identificó que la supervisión sea fortalecida en relación con el cuidado del inmueble.En Papantla, hay humedad en el área de proyectista, ya que cuando llueve penetra el agua en pared y techo; en la parte trasera del edificio, existen riesgos de deslaves, y caída de piedra, gran parte del inmueble se edificó con tabla roca.