Poder Judicial de Veracruz abusa de sus trabajadores; les pega con austeridad

Al interior de los 21 distritos judiciales de Veracruz hay equipos obsoletos “que se apagan”, los aires acondicionados no funcionan y los empleados tienen que cumplir horarios de 16 horas.Esto lo afirmó la secretaria general del Comité Ejecutivo del Sindicato Estatal de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial en Veracruz, María del Rocío Tinajero Osorio.La lideresa confirmó que este miércoles en los 21 distritos se realizaron manifestaciones en las que exigieron respeto a sus derechos humanos y laborales, exponiendo que la austeridad implementada por la institución autónoma los está afectando.“A todos nos está afectando, sí es cierto, debe de haber austeridad, pero no afectando al trabajador. Quieren que demos un buen servicio, hay que dar mantenimiento (al equipo de oficinas) y darles las condiciones necesarias a los trabajadores.“Únicamente pedimos que respeten nuestras condiciones generales de trabajo, así como los derechos humanos y laborales de los compañeros”, declaró en entrevistaTinajero Osorio mencionó que realizaron una movilización pacífica al interior del Poder Judicial de Xalapa, frente a las oficinas de la titular de la institución, así como en el resto de los distritos y reclamaron a la presidenta, Isabel Romero Cruz, un mejor trato.“Están violando nuestras condiciones de trabajo y por eso nos manifestamos en todos los distritos judiciales, los 21 que abarcan al poder judicial del Estado. Hay varias situaciones, una de ellas son los climas, que están mal, las herramientas de trabajo, llámese computadoras e impresoras; algunas están obsoletas y se apagan a cada ratito, así el personal no puede trabajar.“Hay jornadas excesivas en las salas de juicios orales, de hasta 16 horas, porque el personal entra a las 8 de la mañana y no tiene hora de salida, puede salir a la 1, 2, 3 o 4 de la mañana y regresar a las 8 de nuevo”, afirmó.