Poder Judicial estalla contra Jueces: “¡No hay dinero por Dios! Cooperen para arreglar baños”

La magistrada presidenta del Poder Judicial de Veracruz, Isabel Inés Romero Cruz, reprendió a los jueces y juezas “inconscientes”, llamándoles la atención en pleno evento oficial por solicitar recursos hasta para comprar escobas, útiles para los baños o para pagar a quien haga chapeo en áreas verdes.“Todo, todo, quieren que se lo hagamos, ¡no hay dinero, por Dios! No hay dinero para estar poniendole el sapo al canijo baño. O de verás, Juez, Juez, si algo hace falta y cuesta barato, ¡coopérense!”, dijo durante la inauguración del Centro de Justicia Alternativa de Veracruz (CEJAV) en Coatepec.Y es que la Romero Cruz, cabe recordar, ha dado prioridad al ahorro de recursos ante la crisis financiera que ha enfrentado este Poder “Oigan, ustedes jueces, auxiliares, ¿qué en la quincena no se pueden cooperar para limpiar, quitar la basura, qué no tienen escoba? ¿No hay mujeres u hombres para barrer?, todo quieren que les hagan”, expresó ante los propios jueces y auxiliares de distintas zonas de la entidad que asistieron a la inauguración.A decir de Inés Romero, hay juzgados en malas condiciones porque no se les da el mantenimiento básico de limpieza y pintura, actividades que, a su decir, pueden realizar quienes trabajan en esos centros.“Tienen unos asientos pelados, bien feos, y me dicen: ‘Magistrada, queremos unos asientos nuevos’. Y agarro el asiento, lo muevo y está buenísimo. Lo único que estaba pelado de tanto sentarse, pero por Dios, ¿que no podemos cooperar? ¿Mandarlos a arreglar? ¿Cuánto pueden cobrar por esos dos asientos? ¿Qué necesidad de pagar (el Poder Judicial) cuando nosotros podemos hacerlo como jueces?”, insistió al referirse también a los oficiales y secretarios.Romero Cruz reveló que le han llamado de diferentes Juzgados para pedirle hasta para arreglar los baños con cosas mínimas, porque gotean los lavabos o porque no sirven los sapos de las cajas de los retretes.“Que el sapo ya no sirve, ¿cuánto cuesta el sapito ese para ponérselo al tanque de agua?, a veces me da hasta coraje cuando hablan, porque a la maestra Joana (la administradora del Poder), ya la traigo de arriba para abajo. ¿Qué ustedes no lo pueden hacer?”, les cuestionó.Al citar un ejemplo, comentó que en Tuxpan había un “monte” afuera de las oficinas que albergaban a tres o cuatro jueces y en otro lugar, no habían pintado desde que les entregaron las oficinas.“Le dije, oiga Juez, comprar una pinturita no es tan caro, para darle una manita de gato al Juzgado. De verdad, qué tristeza da que ya no hay gente comprometida”.Ante esta situación, criticó que además de que no son comprometidos con su centro de trabajo, solo están esperando la quincena para cobrar.“Pero que tal el día de la quincena, hasta gritamos ‘¡ya cayó!’. Así dicen y la primera vez que escuché yo creí que se había caído alguien, estaba yo en la Quinta Sala y escucho ‘¡ya cayó!’. Así deberían de gritar: ‘¡ya vamos a pintar el Juzgado!’. Pero no, (...) no hay dinero para estarle poniendo el sapo al canijo baño”, reiteró al solicitarle a los jueces presentes que, si algo cuesta barato, que lo compren o se cooperen entre todos los de la sala o el juzgado.La Magistrada, quien señaló que este noviembre termina su periodo en el cargo, agregó que en cada espacio se cuenta hasta con 15 auxiliares y ni siquiera para escobas se cooperan.“¿Cuánto cuesta una escoba? ¿Mujeres?... ¿80 pesos? Y hay 10 auxiliares, 15, ¿cuánto nos toca? Ni a 10 pesos y no es posible que no nos podamos comprar una escoba. Yo creo que es demasiado ser inconsciente, porque no saben de verdad los problemas que tiene cada ente público”.