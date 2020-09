Poder Judicial habilitará horario vespertino de atención en reinicio de actividades

La reanudación de las actividades jurisdiccionales y administrativas en el Poder Judicial no será de manera normal, sino con el cumplimiento de los protocolos sanitarias y con horarios específicos de atención.



A partir del próximo jueves los Juzgados, las Oficialías de Partes y todas las áreas administrativas darán servicio de las 8:30 a las 14:30 horas de lunes a viernes; además se ha definido un horario vespertino de 16:00 a 19:00 horas. Incluso, las promociones en general que no puedan presentarse en el horario matutino, se podrán entregar en un horario de las 16 a las 24 horas.



El Consejo de la Judicatura determinó que el horario vespertino no se considerará como horas extras para el personal que labore en el mismo, ya que se deberán rotar en forma alternada con el que labore en el horario matutino.



Los titulares de los órganos jurisdiccionales son los responsables de organizar los roles de turno de trabajo.



Entre los principales acuerdos destacan la reanudación de las actividades presenciales en todos los órganos jurisdiccionales, incluyendo los de segunda instancia y administrativos del Poder Judicial del Estado, a partir del día jueves 17 de septiembre, implica la reactivación de términos y plazos procesales en todos los asuntos que se encuentren en trámite, surtiendo sus efectos a partir del viernes 18 de septiembre actual.



Para la presentación en primera instancia de promociones en general y escritos de demanda inicial y aquellos de jurisdicción voluntaria, se llevará a cabo en el horario ordinario de labores, esto es, de 8:30 a 14:30 horas, de lunes a viernes, en todos los órganos jurisdiccionales y las Oficialías de Partes de los distritos judiciales que cuenten con ellas, con excepción de las promociones de término que deberán presentarse en la forma que la ley lo establece y respecto de la segunda instancia.



De la misma manera las promociones en general y de término, serán presentadas en la Oficialía de Partes de la Sala que corresponda y en caso de términos judiciales que no se hubieren presentado en el horario habitual, deberán ser presentados ante la Oficialía de Partes Común que entra en funciones a partir del lunes 21 en horario de 16 a las 24 horas de lunes a viernes.



Las notificaciones de los acuerdos que se publicaron por lista y aquellas que se llevaron a cabo de manera personal ante un Juzgado, mediante el sistema de citas, empezarán a correr sus términos respectivos a partir del lunes 21 de septiembre.



También se mantendrá el sistema de citas para la consulta de expedientes en los órganos jurisdiccionales, de lunes a viernes, contando cada usuario con un tiempo de 20 minutos.



Para las promociones que las partes soliciten sean ratificadas ante la presencia judicial al momento de su presentación, así como los convenios judiciales, se habilita el sistema de citas, en un horario de las 4 a 7 de la tarde, contando para ello cada usuario con el término de 30 minutos.