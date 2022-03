Poder Judicial “ninguneó” a Alcalde de Orizaba; buscaba abordar cambio de Juzgado

El alcalde Juan Manuel Diez Francos lamentó no haber podido ayudar a los abogados a frenar el traslado del Juzgado Sexto de lo Familiar a Nogales.Indicó que aunque intentó en repetidas ocasiones hablar con la presidenta del Poder Judicial, Isabela Inés Romero Cruz, nunca le contestó.Mencionó que fue una decisión de quienes manejan el Poder Judicial y “hasta la fecha (la Presidenta) no me ha contestado Hoy mismo traté de llamarle, los mismos abogados han constatado que le marcamos desde ahí y nos contestó su secretario, nos dijo que sí, que se iba a comunicar y hasta la fecha no se ha comunicado, entonces no podemos hacer nada”, dijo.El alcalde comentó que se analizará lo de la Ciudad Judicial para presionar a que se haga esa obra y así se puedan concentrar los juzgados ahí.Sobre el cocodrilo, que llegó este viernes a la ciudad, Diez Francos dijo estar muy contento.“Se va a llamar Luisón” y se espera que pronto llegue la novia, pero por lo pronto, comentó que se analiza la ampliación del cocodrilario, el cual tendrá que ampliarse para albergar tranquilamente a los dos ejemplares, ya que el macho mide 3.25 metros.